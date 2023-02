JAKARTA- Inilah riwayat pendidikan Airlangga Hartarto yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun nama lengkapnya beserta gelarnya Dr. (H.C) Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T merupakan Ketua Umum Partai Golkar sejak 2017 hingga sekarang.

Dirinya juga pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian Kabinet Kerja Jokowi-JK dan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN).

Sosoknya memang merupakan tokoh yang banyak berkecimpung di perpolitikan Indonesia. Semua pencapaiannya di dunia politik tentu tidak terlepas dari bagaimana riwayat pendidikan yang ia tempuh.

Riwatat pendidikan Airlangga Hartarto merupakan pria kelahiran Surabaya, 01 Oktober 1962. Dia mengenyam pendidikan menengah di SMA Kolese Kanisius Jakarta pada tahun 1981. Selama pendidikan di sekolah menengah, Airlangga muda aktif dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) sebagai wakil ketua.

Memasuki perguruan tinggi, Airlangga Hartarto mengambil program sarjana di Fakultas Teknik Mesin Universitas Gajah Mada.Â

Selama di kampus, Airlangga Hartarto pernah menjabat sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM. Selain itu dirinya juga pernah menjadi Ketua Barisan Muda Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO) 1957. Kosgoro merupakan salah satu kelompok induk organisasi yang melahirkan sekretariat bersama Partai Golongan Karya.

Setelah lulus dari UGM, Airlangga Hartarto merantau ke Australia untuk mendapatkan gelar Master of Business Administration (MBA) di Monash University. Tidak hanya itu, dirinya juga meraih gelar Master of Management Technology (MMT) dari Melbourne Business School, University of Melbourne, Australia pada 1997.

Tidak cukup sampai disitu, dia diketahui memiliki dua gelar doktor. Pertama Airlangga Hartarto meraih gelar Honorary Doctorate in Development Policy di The Korea Development Institute (KDI), School of Public Policy and Management, Korea Selatan pada tahun 2019. Dan satu tahun berselang, pada 2020 Airlangga Hartarto dianugerahi gelar Doctor Honoris Causa di bidang Manajemen Olahraga dari Universitas Negeri Semarang.

Menilik dari seluruh riwayat pendidikannya, tentu hal wajar jika Airlangga Hartarto dapat mencapai kesuksesan seperti saat ini.

(RIN)