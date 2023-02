JAKARTA- Mengenal sosok istri Anies Baswedan bernama Fery Farhati Ganis. Dia menikah dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta yakni pada tanggal 11 Mei 1996 dan telah dikaruniai empat orang anak: Mutiara Annisa Baswedan, Mikail Azizi Baswedan, Kaisar Hakam Baswedan, dan Ismail Hakim Baswedan.

Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada tahun 1996. Melanjutkan pendidikan S2 di bidang Applied Family and Child Studies di Northern Illinois University (NIU), School of Family, Consumer and Nutrition Sciences, DeKalb, Illinois, USA, pada tahun 2002. Selama menjalankan studi, Fery Farhati menjadi Teaching Assistant dan mendapat beasiwa dari Philanthropic Educational Organization dan American Indonesian Cultural and Educational Foundation.

Selesai menjalankan studi di USA, Fery Farhati, bersama suami dan 3 anaknya kembali ke Jakarta pada tahun 2005. Dengan anak-anak yang masih kecil (8 tahun, 5 tahun dan 4 bulan) dan masih membutuhkan perhatian penuh, Fery Farhati memilih untuk fokus mendidik dan membesarkan anaknya sambil tetap berbagi ilmu parenting di Sekolah Lazuardi GIS tempat anak-anaknya bersekolah. Juga turut terlibat di Lazuardi Next sebuah lembaga pelatihan untuk memberikan training bagi guru dan calon guru. Selain juga ikut membantu memberikan parenting education pada orang tua PAUD di sekitar tempat tinggalnya di daerah Cilandak.

Follow Berita Okezone di Google News

Selain itu keperdulian Fery terhadap pendidikan orang tua dan anak usia dini melatarbelakangi pendirian Komunitas Rumah Pencerah (KRP) pada 2014. KRP adalah rumah bagi para orang tua untuk belajar dan berbagai pengalaman. Nama: Fery Farhati Ganis Tempat asal: - Umur: 49 Tahun Agama: Islam Orang tua: Mutiara Annisa Baswedan, Mikail Azizi Baswedan, Kaisar Hakam Baswedan, Ismail Hakim Baswedan Pasangan: Anies Rasyid Baswedan Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Pengusaha Pendidikan: Universitas Gadjah Mada, Northern Illinois University. (RIN) Â