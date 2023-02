JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Resepsi Puncak Satu Abad Nahdlatul Ulama di Gelora Delta Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (7/2/2023).

Sebelum memberi sambutan, Jokowi diperlihatkan drumband dari barusan serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser NU). Dirinya pun terkesima saat mendengarkan lagi We Will Rock You dari Queen yang dibawakan drumband Banser tersebut.

"Tadi saya kagum betul drumband-drumband nya banser, tadi yang dibawakan itu lagu We Will Rock You. (Lagu) itu biasa yang dinyanyikan oleh Freddie Mercury dari Queen. Sekarang banser sudah senang Queen," kata Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (7/2/2023).

Jokowi juga menanggapi panasnya cuaca pada saat dirinya memberikan sambutan. Dirinya pun mengatakan bahwa pagi hari waktu yang sehat untuk berjemur.

"Bapak, Ibu sekalian, panas? Panasnya pagi hari ini adalah panas yang sehat karena ada vitamin D yang bagus untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi, pagi ini panas yang sehat," kata Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengucapkan selamat dan terimakasih kepada NU karena telah berperan penting terhadap bangsa Indonesia. Menurutnya, NU telah memberikan warna yang luar biasa.

"Selama satu abad NU telah memberikan warna yang luar biasa untuk ibu pertiwi Indonesia. keislaman dan keindonesiaan, keislaman dan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, serta kerukunan dalam keberagaman," kata Jokowi dalam sambutannya pada Resepsi Puncak Satu Abad Nahdlatul Ulama di Gelora Delta Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo pada hari ini, Selasa (7/2/2023).

