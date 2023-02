JAKARTA - Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) turut menyampaikan bela sungkawa atas tragedi gempa bumi M 7,8 yang terjadi Turki dan Suriah. Jokowi mengatakan duka cita melalui akun twitter resminya @jokowi.

“My deepest condolences to the people of Syria and Türkiye following the earthquake this morning across southeast Türkiye and northern Syria (Belasungkawa terdalam dari saya kepada orang-orang di Suriah dan Turki menyusul bencana gempa bumi yang terjadi pagi hari ini di tenggara Turki dan Suriah Utara),” kata Jokowi dikutip Senin (6/2/2023).

Jokowi juga menyampaikan doa terhadap seluruh korban akibat bencana gempa bumi itu. Jokowi juga menyebut Indonesia juga berdiri bersama masyarakat Turki dan Suriah.

“Our thoughts and prayers are with the families and victims. Indonesia stands in solidarity with the people of Türkiye and Syria (Doa kami bersama seluruh keluarga dan korban. Indonesia bersatu dalam solidaritas bersama orang-orang Turki dan Suriah),” tutup Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, Gempa dahsyat M7,8 yang menguncang Turki dan Suriah terus memakan korban. Terbaru sebanyak 2.310 warga tewas akibat peristiwa itu.

Dikutip dari BNO News Live 10.000 orang lainnya terluka akibat peristiwa ini. Jumlah itu merupakan total dari dua negara, yakni Turki dan Suriah

Follow Berita Okezone di Google News

(kha)