JAKARTA - Jenderal TNI (Purn) Leonardus Benyamin Moerdani, atau LB Moerdani, merupakan salah satu tokoh militer Indonesia paling berpengaruh pada era Orde Baru.

Jenderal Kopassus yang akrab disapa Benny ini dikenal sebagai perwira tinggi TNI yang banyak berkecimpung di dunia intelijen, sehingga sosoknya banyak dianggap misterius.

Mengutip dari buku ‘Benny Moerdani yang Belum Terungkap’, Badan Intelijen Strategis (BAIS) yang dibagun olehnya bukannya tanpa latar belakang. Pada usia 28 tahun dengan pangkat kapten, rupanya Benny mengikuti pendidikan di Fort Benning, pangakalan militer di Georgia, AS.

Benny menimba ilmu hanya enam bulan, namun dia berhasil menekuni ilmu telik sandi yang dijalankan oleh pasukan komando Infantry Officers Advanced Course.

Marsekal Muda Purnawirawan Teddy Rusdy berujar bahwa Benny seperti haus akan ilmu militer dikutip dari buku Benny Moerdani yang Belum Terungkap.

“Pak Benny memilih sekolah intelijen, marinir serta penjinakkan bahan peledak di bawah air,” kata Teddy.

Setelah dari Georgia, Benny Moerdani mengikuti pendidikan intelijen angkatan laut di pangkalan US Navy’s Little Creek Base di Virginia, AS.

Pelatihan berlanjut di Fort Knox Kentucky, AS selama 10 pekan dalam kesatuan militer 101 Airborne Division. “Ia mengikuti latihan terjun dan memantapkan pengalamannya,” kata Soedarso dalam buku L.B. Moerdani: Pengabdian Tanpa Akhir. Tidak lupa juga Laksmana Madya TNI Soedibyo Rahardjo, mantan Direktur B BAIS mengatakan bahwa setelah Benny pulang dari Amerika, ia pernah menanamkan pesan kepada nya untuk terus bekerja cermat di belakang layar tanpa menampilkan diri.