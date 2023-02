JAKARTA - Wacana kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) dinilai perlu pengkajian yang lebih dalam lagi. Meskin, tak dipungkiri bahwa kebijakan tersebut baik.

"Kalau saya melihatnya seperti ini, saya enggak bicara saya setuju atau tidak setuju karena pastinya ERP ini adalah sesuatu yang baik," kata Politisi Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Johannes Saragih dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia yang disiarkan di Youtube Partai Perindo, Minggu (5/2/2023).

"Nah tapi, untuk bisa seperti Jakarta ini diterapkan ERP, ya kita mesti paham dulu kenapa sih ERP itu ada," imbuhnya.

Johannes Saragih menuturkan, Indonesia dapat belajar dari Singapura sebelum menerapkan jalan berbayar. Singapura diketahui telah lebih dulu menerapkan kebijakan tersebut.

Salah satunya, lanjur Johannes Saragih, yang bisa dilakukan dengan memperbaiki sistem transportasi publik. "Belajar dari Singapura, kenapa Singapura menerapkan ERP 25 tahun yang lalu, ya kalau kita lihat memang sistem transportasi publiknya di sana sudah sangat memadai," katanya.

Johannes menambahkan, di Singapura, setiap warganya bisa sampai ke tujuan menggunakan transportasi umum. Sehingga, ERP bukan jalan satu-satunya yang harus dilewati.

"Artinya tanpa saya melewati jalur ERP pun, saya bisa sampai ke tujuan saya, karena banyak option. Sehingga ERP itu hanyalah salah satu option buat saya," ucapnya.

Menurut Johannes, jika sistem transportasi publik telah memadai, ERP dapat diterapkan dengan mudah di Indonesia. Ia menekankan, agar sistem ERP tersebut jangan sampai malah mempersulit warga.

"Tanpa lewat jalur ERP pun saya akan sampai ke tujuan saya dan modanya juga banyak, moda transportasinya juga banyak," katanya.

"Kita mesti lihat, apakah zona zona yang akan diterapkan ERP itu sudah ada alternatif koridor untuk orang yang tidak mau memakai ERP, Itu satu. Kedua, apakah transportasi sudah sangat tersedia di situ. Jujur aja, bicara MRT, ok dari selatan sampai ke pusat. Timur ke barat gimana? Nah sementara kalau mau diterapkan ERP ini di zona timur barat, orang ga ada pilihan," imbuhnya.

Johannes mencontohkan bagaimana seharusnya ERP diterapkan. "Contoh tol jawa sekarang itu option, kamu ga mau bayar tol ke Surabaya (harga) 600 ribu, ada Pantura ada Pantai Selatan, ada jalur Utara ada Jalur Pantai Selatan," katanya.

"Mau cepat, ya tol. Dan ERP shoul be like that tapi bukan berarti kalau saya enggak masuk jalur ERP saya engga bisa datang ke sini," pungkasnya.