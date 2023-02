JAKARTA - Demi meningkatkan kerja sama, delegasi TNI AD yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman melakukan kunjungan kehormatan kepada Chief of Republic of Korean Army (Kepala Staf Angkatan Darat Korea Selatan) Jenderal Park Jeong Hwan di ROK Army HQ, Gyeryeong, Korea Selatan, Rabu 1 Februari 2023.

Dalam kunjungan tersebut, Jenderal Dudung Abdurachman beserta rombongan pejabat utama TNI AD disambut hangat oleh Jenderal Park Jeong Hwan didampingi Chief of Police Office ROK dan Secretary of the General Staff ROK.

Kedua belah pihak membahas tentang peningkatan hubungan kerja sama militer antara TNI AD dengan Angkatan Darat Korea Selatan yang telah terjalin erat selama ini, baik melalui latihan bersama maupun pertukaran pendidikan.

"Semoga kehadiran delegasi TNI Angkatan Darat akan meningkatkan kerja sama militer antara kedua negara," ucap Jenderal Dudung.

Turut hadir mendampingi Kasad, di antaranya Asintel Kasad, Aspers Kasad, Aslog Kasad, Asrena Kasad didampingi Paban VI/Hublu Sintelad dan Athan RI di Seoul.

