JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki pasukan khusus yang dari tiga matra. Diantaranya adalah Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD dan brevet Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) TNI AL.

Namun tahukah Anda, ada lima Jenderal TNI yang mempunyai dua brevet pasukan elite yang cukup disegani di dunia. Sekadar diketahui, untuk bisa mendapatkan brevet itu seorang prajurit harus mengikuti berbagai tahapan yang sangat berat. Bahkan melampaui batas kemampuan manusia.

Berikut ini 5 jenderal TNI yang mendapat dua brevet pasukan elite tersebut dari beragam sumber, Rabu (1/2/2023).

1. Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu

Ryamizard Ryacudu merupakan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga satu Angkatan dengan Menhan Prabowo Subianto.

Selain brevet Denjaka dan Kopassus, Ryamizard juga memiliki brevet bergengsi lainnya yakni, brevet Komando Paskhas (Kopasgat), brevet Komando Marinir, brevet Taipur, brevet Raider, brevet Free Fall, brevet Para Utama, brevet Mobil Udara, brevet Hiu Kencana, brevet Trimedia Taifib.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini juga kenyang dengan pengalaman tempur. Dia sering dikirim ke daerah operasi sejak awal kariernya. Mulai dari ia masih berpangkat sebagai letnan dua, hingga perwira menengah berpangkat Kolonel.

Ryamizard pernah ditugaskan dalam Operasi Gabungan bersama TDM, Malaysia pada 1976-1982. Ia juga dikirim ke pedalaman Kalimantan untuk menumpas gerombolan komunis sisa-sisa Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku) yang juga dikenal dengan sebutan Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS).

Selanjutnya pada tahun 1982 hingga 1983, Ryamizard ikut Operasi Kemudi I dan II Malindo. Setelah itu, ia terus mendapat tugas di daerah-daerah konflik seperti dalam Operasi Seroja Timor-timur untuk memberantas gerakan separatisme dari tahun 1983-1984.

2. Jenderal TNI (Purn) Endriartono Sutarto

Mantan Panglima TNI di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini merupakan salah satu perwira tinggi (Pati) TNI AD yang memiliki dua brevet pasukan elite tersebut.

Selain brevet komando dari Kopassus dan Denjaka, Lulusan Akabri 1971 ini juga memiliki brevet lainnya yang tidak kalah hebatnya yakni, brevet kualifikasi Intai Amfibi (Taifib) Korps Marinir, kemudian Pathfinder Badge US Army, Master Parachutist Badge US Army, Wing Penerbang AU.

3. Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto

Hadi Tjahjanto merupakan satu-satunya Perwira Tinggi (Pati) TNI di luar Angkatan Darat (AD) yang memiliki brevet pasukan khusus Kopassus dan Denjaka.

Mantan Panglima TNI yang kini menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) ini merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) 1986 dari satuan Korps Penerbang Angkut. Ada beberapa brevet yang dimiliki mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) selain brevet Komando Kopassus dan Denjaka yakni, brevet Komando Paskhas, brevet Trimedia Taifib, brevet Hiu Kencana. Termasuk Wing Penerbang TNI AU, Wing Para TNI AU, Brunei Wing, RTAF Wing (Thailand) serta RSAF Wing (Singapura).

4. Jenderal TNI (Purn) Moeldoko

Moeldoko merupakan Panglima TNI ke-18 yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Dia memiliki dua brevet pasukan elite Kopassus dan Denjaka. Dia merupakan lulusan terbaik Akademi Militer (Akmil) 1981 dengan meraih predikat Adhi Makayasa. Kariernya pun cukup moncer saat masih menjabat.

5. Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhie Wibowo

Perwira tinggi (Pati) TNI AD lainnya yang memiliki brevet Kopassus dan Denjaka Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhie Wibowo. Adik ipar dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini merupakan abituren Akmil 1978 dari kecabangan Infanteri Kopassus.

Selain brevet Kopassus dan Denjaka, mantan ajudan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri ini juga memiliki berbagai macam brevet lainnya yakni, brevet Komando Paskhas, brevet Intai Amfibi (Taifib) Korps Marinir, brevet Komando Paskhas, brevet Hiu Kencana, brevet Free Fall, brevet Para Utama, Pathfinder Badge US Army, Master Parachutist Badge US Army, Basic Military Freefall Parachutist Badge (US Army) hingga Wing Penerbang AU.