JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto, kembali mengenang masa mudanya ketika melihat potret diri hasil jepretan fotografer Arbain Rambey.

Prabowo kala itu dipotret Arbain Rambey saat masih muda, tepatnya pada 1996. Dalam foto itu tergambar sosok Prabowo muda dengan baret merah bertengger di kepala.

Menemukan potret dirinya yang masih muda dan gagah, Prabowo pun seperti masuk kemlorong waktu. Dia pun meminta izin kepada pemilik foto untuk menggunakan foto tersebut menyapa 4,6 M followersnya di Twitter.

"Cek akun Arbain Rambey seperti masuk lorong waktu. Nemu foto saya. Apakah boleh saya gunakan?," tanya Prabowo yang dijawab dengan hangat oleh Arbain dengan kalimat "Silahkan pak, dengan senang hati."

Prabowo kemudian menyapa warganet Twitter dengan foto tersebut. “Selamat pagi sahabat. Awali senin pagi dengan senyum, Semoga lancar dan sukses apa yang sudah direncanakan hari ini. Selamat membangun Indonesia Raya!,” tulisnya dalam akun Twitter pribadi @prabowo.

Unggahan Prabowo ini pun mengundang komentar warganet. Ada yang mendoakan dan ada pula yang membalasnya dengan pantun.

“Masya Allah, bapak pake baret merah, jadi ingat putra bungsuku yg sdg menjalani di komando s/d Agustus mendatang. Cemas. Khawatir. Tp bangga. Not every mom can handle what I can: I used to be just a mom until my boy joined the army then I was promoted to be a Strong Army Mom🙏,” tulis pemilik akun Twitter @teezaa62.

“Pada tahun 80 an ... Cowok model seperti ini .... Duh...hampir tak tergapai…

Semoga pak Prabowo selalu dilindungi oleh Allah SWT untuk menjaga Indonesia,” komen akun Twitter @buretnomulatsih.

“Bawa sampan sampai muara

Dayung jatuh di atas pasir

Sudahlah tampan gagah satria

Sikap perkasa menjaga tanah air

Ahoyyyyy.... Mantap sungguh bapak ini .. hehehe,” tutur akun Twitter @petuahatok.