JAKARTA - Komando Pasukan Khusus (Kopassus) merupakan bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Para prajurit Kopassus dapat dengan mudah dikenali dengan baret merah yang disandangnya, sehingga pasukan ini sering kali disebut sebagai pasukan baret merah.

Namun tahukah Anda, bahwa ada sejumlah prajurit Kopassus memiliki brevet terbanyak dengan berbagai keahlian di dunia militer. Brevet atau tanda keahlian tersebut tersemat di seragam yang dikenakan.

Berikut ini jenderal TNI yang memiliki brevet terbanyak

1. Jenderal TNI Dudung Abdurachman

Jenderal TNI Dudung Abdurachman merupakan seorang perwira tinggi TNI AD yang sat ini menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Dalam riwayat karirnya, ia pernah menempati sejumlah jabatan strategis seperti Danrindam II/Sriwijaya (2011), Wakil Asisten Teritorial (Waaster) Kasad (2017-2018), Gubernur AKMIL (2018-2020), Pangdam Jaya, serta Pangkostrad.

Jenderal TNI Dudung Abdurachman juga memiliki banyak keahlian yang ditunjukkan melalui brevet yang tersemat di seragamnya. Brevet yang dimilikinya yaitu brevet Anti Teror, brevet Komando, brevet Para Utama, brevet Pengintai Tempur (Taipur), Wing Penerbang TNI AU, brevet Cakra Kostrad, Combat Kagitingan Badge, dan brevet Kehormatan Penerjum Payung Utama AD Singapura.

2. Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhie Wibowo

Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhie Wibowo merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Darat yang menjabat pada 2011-2013.

Jenderak Kopassus ini merupakan adik ipar dari Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini adalah lulusan Akmil 1978 dari kecabangan Infanteri Kopassus. Semasa berkarier, ia memiliki banyak brevet atas berbagai keahliannya, di antaranya adalah brevet Kopassus dan brevet Denjaka.

Selain itu, mantan ajudan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri ini juga memiliki berbagai brevet lainnya, yaitu brevet Komando Paskhas, brevet Intai Amfibi (Taifib) Korps Marinir, brevet Komando Paskhas, brevet Hiu Kencana, brevet Free Fall, brevet Para Utama, Pathfinder Badge US Army, Master Parachutist Badge US Army, Basic Military Freefall Parachutist Badge (US Army), hingga Wing Penerbang AU.

3. Jenderal TNI Andika Perkasa  Jenderal Andika Perkasa dikenal dengan banyaknya brevet yang memenuhi seragamnya. Bahkan Andika yang malang melintang di Korps Baret Merah Kopassus ini menyandang beberapa brevet, wing, dan bagde militer, baik dari dalam maupun luar negeri. Ia memiliki brevet Komando Kopassus, brevet Cakra Kostrad, brevet Free Fall TNI AD, Wing Jump Master TNI AD, brevet Penanggulangan Teror Kopassus, brevet Pathfinder (Pandu Utara), Military Freefall Parachutist Badge (US Army), Master Parachutist Badge (US Army), Air Assault Badge (US Army), Master Explosive Ordnance Disposal Badge (US Army), Parachutist Badge (Australian Army), Expert Markmanship Badge with Pistol Tab (US Army).