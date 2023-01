JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan car free day (CFD) bersama sejumlah menteri pada pelaksanaan Kick Off Keketuaan Asean Indonesia, yang digelar di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (29/1/2023).

Jokowi dikawal dengan parade marching band dan puluhan paskibra. Bersama sejumlah menteri dan duta besar, Jokowi berjalan santai sambil menyapa segenap masyarakat yang telah memenuhi panggung di tengah Bundaran HI.

"Pak Jokowi," ujar masyarakat.

Sebagai informasi, Keketuaan ASEAN 2023 mengambil tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”. Dengan ASEAN Matters, Indonesia, bertekad menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi rakyat ASEAN and beyond.

