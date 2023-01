JAKARTA- Siapakah anak Prabowo Subianto dan Titiek Soeharto menarik untuk dibahas. Keduanya menikah pada 1983 dikarunia anak lelaki bernama Didit Hediprasetyo. Dia pernah mengenyam pendidikan di Harvard University.

Didit merupakan sosok mandiri yang tidak ingin mendompleng ketenaran orangtuanya. Dia juga tidak ingin memakai harta orangtua demi mendapatkan kepuasan dalam hidup.

Buktinya, Didit pernah bekerja sebagai seorang fashion stylist di RCTI dan majalah mode terkemuka di Indonesia. Dia meniti karier dari bawah hingga menjadi besar dan terkenal di mancanegara seperti sekarang.

Selain berhasil di dunia mode, Didit memiki segudang prestasi di dunia pendidikan. Salah satunya pernah mengenyam pendidikan di Harvard University dan sekolah seni di Paris. (Baca: Cita-Cita Putra Prabowo Bisa Buka Butik di Bali)

Pada tahun 2000, Didit mengikut program ekstensi di Harvard University selama dua bulan dan mengambil The Art of Shakespeare tentang studi analisis budaya Shakespeare. Sementara di Paris, dia mengambil program studi tiga tahun tentang Conceptual Development, Pret-à-Portèr Draping, Basics of Pattern Drafting, dan European Market Concepts.

Kecintaan terhadap mode dan seni mendorongnya untuk mendalami studi di bidang tersebut. Tak heran jika Didit meraih sejumlah gelar sarjana dari universitas terkemuka di dunia itu.

Hingga saat ini, dia berhasil menjadi salah satu desainer yang hasil karyanya tidak bisa dipandang mata. Sederet artis, sosialita dan tokoh ternama pernah mengenakan busana rancangannya.

