SEMARANG – Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo menargetkan sekira 1,3 juta suara di Jawa Tengah pada Pemilu 2024. Selain itu, Hary Tanoe menargetkan 7 hingga 8 juta suara secara nasional .

“Hitungannya begini, kalau jumlah TPS di Jawa Tengah 115 ribu maka suaranya (yang diperoleh) 1,3 juta suara. Kalau nasional jumlah TPS-nya sekira 700ribu, maka suaranya sekira 7 juta sampai 8 juta (yang bisa diraup Perindo),” kata Hary Tanoe saat kegiatan dengan pengurus Perindo Jawa Tengah di Kantor DPW Partai Perindo Jawa Tengah, Jl. Setia Budi Nomor 28, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Senin (23/1/2023).

Ia menyebutkan, target itu tidak mustahil dicapai jika semuanya betul-betul bergerak dan bekerja keras untuk pemenangan. Salah satu yang penting untuk mencapai itu adalah saksi. Partai bertanggungjawab menyediakan saksi, meski caleg Perindo diperbolehkan membawa saksi.

Pihaknya akan membangun aplikasi untuk database saksi-saksi, termasuk di Jawa Tengah. Data itu nantinya by name dan by address. Setelah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dikeluarkan KPU, perekrutan saksi-saksi baru dilakukan.

“Agar tidak ada saksi yang abal-abal. Nantinya semua datanya masuk aplikasi. Saksi yang direkrut harus bekerja di TPS sesuai wilayahnya, tidak diizinkan bekerja di luar wilayah (TPS-nya). Selain itu database itu juga untuk memastikan benefit (honor) diterima sepenuhnya oleh saksi-saksi. Kalau ada 115ribu saksi, honor untuk 115 ribu orang itu tidak kecil. Inilah, uang saksi itu paling sensitif (honor), saya bicara apa adanya,” tuturnya.

Sementara itu, secara nasional, target yang diusung adalah Perindo masuk 5 besar. Perindo, yang ditetapkan KPU bernomor 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, ada di urutan nomor 7 berdasar survei LSI. Ada di bawah Partai Nasdem dan PKS. Selisihnya hanya sekira 0,2 persen. “Kalau kita bisa menaikkan 0,5 persen, maka kita sudah ada di nomor 5. Kalau kita mau besar, bukalah diri kita seluas-luasnya. Partai kita inklusif, bukan eksklusif. Berpartai harus fleksibel, disesuaikan dengan wilayahnya,” tutur HT.