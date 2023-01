JAKARTA – Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan, semakin tinggi pendidikan maka akan semakin berpengetahuan seseorang.

Pendidikan juga penting untuk semua profesi, baik dari petani hingga jenderal sekalipun. Oleh karena itu, banyak perwira tinggi TNI yang mengenyam pendidikan di luar negeri.

Berikut ini nama keempat jenderal tersebut dilansir beragam sumber, Jumat (20/1/2023).

1. Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat selama 2 periode, Susilo Bambang Yudhoyono atau kerap disapa SBY, menempuh pendidikan militernya di luar negeri. Mengutip laman resmi Kepustakaan Presiden-Presiden RI, SBY menjalani pendidikan militer di Airbone and Ranger Course, Georgia, AS pada 1976 dan Infantry Officer Advance Course, juga di Georgia, AS di tahun 1982 hingga 1983.

SBY juga pernah mendapat kursus Anti Tank Weapon di Belgia dan Jerman pada 1984. Sementara itu, gelar magister ia dapatkan dari Webster University, AS.

2. Luhut Binsar Pandjaitan

Jenderal TNI Luhut Binsar Pandjaitan lahir di Toba, Sumatera Utara, 28 September 1947. Mengutip artikel “Sikap Kepemimpinan Luhut Binsar Panjaitan dari Seorang TNI Hingga Menjadi Seorang Menteri”, Luhut diketahui merupakan lulusan terbaik Akademi Militer Nasional angkatan 1970.

Karenanya, ia mendapatkan penghargaan Adhi Makayasa. Luhut melanjutkan pendidikan di The George Washington University, AS dan meraih gelar magisternya.

Luhut yang banyak menghabiskan kariernya di Korps Baret Merah ini juga membentuk Satuan 81 (Sat 81) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada pada 1981. Keduanya ketika itu langsung dikirim oleh sekolah Special Forces ke Amerika Serikat (AS).

3. Andika Perkasa Mantan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa rupanya memiliki latar belakang pendidikan yang cukup baik. Ia menempuh pendidikan magisternya di National War College, National Defense University, Washington DC AS pada 2003 dan Harvard University di tahun 2004. Untuk meraih gelar doktoral, pria kelahiran Bandung tahun 1964 ini belajar di The George Washington University pada 2005. 4. Agus Widjojo Gubernur Lemhanas Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo merupakan putra pahlawan revolusi, Mayor Jenderal TNI (Anm) Sutoyo Siswomiharjo. Agus lahir di Surakarta, 8 Juni 1947. Pendidikan militernya ia tempuh di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tahun 1970. Mengutip situs resmi Lemhanas, pria 74 tahun itu memperoleh gelar magisternya dari The George Washington University.