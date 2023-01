JAKARTA - Menjadi seorang pemimpin negara atau tokoh penting tentunya memiliki risiko yang sangat besar, termasuk kehilangan nyawa. Pembunuhan tragis berbagai tokoh dunia pernah terjadi, salah satu yang paling terkenal adalah pembunuhan terhadap John F. Kennedy. Berikut pembunuhan tokoh-tokoh yang mengguncang dunia.

1. Abraham Lincoln

Abraham Lincoln adalah Presiden ke-16 AS yang menjabat pada tahun 1861 sampai 1865. Kisah kematian Lincoln merupakan salah satu yang menarik perhatian dunia, sebab terjadi sangat tragis. Ia ditembak di kepala pada 14 Apirl 1865, oleh seorang aktor bernama Wilkes Booth. Pembunuhan itu terjadi di teater Ford, Washington DC, dan berlangsung hanya beberapa hari usai berakhirnya perang saudara di AS.

Lincoln dinyatakan tewas keesokan harinya, menimbulkan duka yang sangat mendalam bagi seluruh masyarakat AS. Saat kejadian, Lincoln beserta istrinya, Mary Todd Lincoln, tengah menyaksikan drama dengan tamu-tamunya. Pelaku lantas menerobos penjagaan dan langsung menarik pelatuk senjatanya ke arah kepala belakang Lincoln dengan senjata derringer kaliber 44.

2. John F. Kennedy

Masih dari AS, pembunuhan juga menyasar John F. Kennedy, Presiden ke-35 AS, pada Jumat, 22 November 1963. Bahkan, kasus pembunuhan Kennedy masih menjadi pembicaraan hingga detik ini lantaran dinilai banyak memiliki kontroversi. Tim Litbang MPI mendapatkan informasi dari laman John F. Kennedy Presidential Library and Museum, penembakan Kennedy terjadi secara tiba-tiba di tengah kerumunan masyarakat yang tengah berkerumun.

Kala itu, Kennedy memang tengah melakukan kunjungan ke Dallas, Texas. Peluru disebut mengenai bagian leher dan kepala Kennedy, hingga ia tumbang. Sementara itu, Gubernur Texas, John Connally, tertembak di bagian punggungnya. Ironisnya, kejadian tersebut berlangsung di hadapan ratusan pasang mata masyarakat, sehingga masih diingat jelas hingga detik ini. Usai penembakan mengenaskan tersebut, Kennedy dibawa ke rumah sakit Parkland Memorial. Sayangnya, nyawa sang Presiden tidak dapat diselamatkan karena parahnya luka yang diderita. Pembunuh Kennedy diketahui bernama Lee Harvey Oswald. Oswald ditembak mati di penjara Dallas County, 2 hari usai kejadian. 3. Benazir Bhutto Perdana Menteri (PM) Pakistan Benazir Bhutto dibunuh pada 27 Desember 2007 oleh pengebom bunuh diri. Tersangka diketahui bernama Bilal dan masih berusia 15 tahun. Saat kejadian, pemimpin wanita pertama di negara Muslim itu baru saja menyelesaikan rapat umum di Rawalpindi dan berkonvoi. Pelaku kemudian mendekati kendaraan Bhutto, melakukan penembakan, sebelum akhirnya meledakkan dirinya sendiri. Kelompok Taliban Pakistan adalah pihak yang meminta Bilal melakukan hal tersebut. 4. Jovenel Moise Presiden ke-43 Haiti yang memerintah pada 2017, Jovenel Moise, dibunuh dengan cara ditembak pada 7 Juli 2021 di kediamannya di Ouest, Haiti. Melansir BBC, Moise ditembak dengan 12 kali tembakan di dahi dan bagian tubuh lainnya. Menurut hasil pemeriksaan, lengan dan pergelangan kaki Moise juga patah. Ia ditemukan bersimbah darah dan sudah tidak bernyawa di lantai rumahnya. Istrinya, Martine Moise, juga ditembak namun masih bisa diselamatkan. Polisi menduga, penembakan itu dilakukan oleh sekelompok tentara bayaran asing, asal Kolombia dan AS. Namun, pemerintah AS mengatakan bahwa tersangka tersebut bukanlah warga AS asli dan hanya menyamar.