JAKARTA- Mengenal Annisa Pohan Istri Agus Harimurti Yudhoyono menarik untuk dibahas. Wanita kelahiran 20 November 1981 menjadi perhatian masyarakat dikarenakan selalu mendampingi suaminya dalam bertugas sebagai petinggi paratai.

Hal ini terlihat saat Annisa Pohan dan Agus Harimurti tengah merasakan kebahagiaan. Pasalnya pada 8 Juli kemarin, keduanya baru saja merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-17.

Kabar bahagia tersebut Agus bagikan melalui sebuah video yang diunggah di media sosial pribadinya.

"Spending my precious moments with my beloved ones. Happy anniversary once again, Annisa Pohan," tulisnya dalam keterangan video di Instagramnya, dikutip Minggu (10/7/2022).

Seperti diketahui, sebelum menjadi menantu Presiden keenam dirinya adalah model. Dia mengawali kariernya sebagai juara ketiga pada pemilihan Gadis Sampul tahun 1997. Perempuan berdarah Jawa dan Batak ini merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Aulia Pohan (Ayah) dan Mulyaningsih (Ibu). Sejak kecil, Annisa Pohan memang sudah sering berpindah tempat tinggal mulai dari Amerika hingga Jepang. Dia diketahui menempuh pendidikan S1 di Universitas Padjadjaran dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi. Dia kemudian melanjutkan studi masternya sebagai mahasiswa Magister Manajemen di Universitas Indonesia. Mengenal Annisa Pohan Istri Agus Harimurti Yudhoyono ini biodatanya: Nama Lengkap : Annisa Larasati Pohan Nama Panggilan : Annisa Pohan / Annisa Yudhoyono Tempat Tanggal Lahir : Boston, Massachusetts, Amerika Serikat, 20 November 1981 Agama : Islam Suami : Agus Harimurti Yudhoyono Anak : Almira Tunggadewi Yudhoyono Instagram : @annisayudhoyono (RIN) Â