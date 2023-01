JAKARTA- 4 topeng paling menyeramkan milik pasukan elit dunia menarik untuk diulas. Pasukan khusus adalah unit militer dilatih untuk melakukan operasi khusus.

Dengan mengenakan topeng membuat prajurit khusus ini memiliki potensi untuk melakukan apa saja dan memiliki tanggung jawab. Tidak hanya itu mereka juga mempunyai beberapa seragam militer menakutkan.

Berikut 4 topeng paling menyeramkan milik pasukan elit dunia:

1. Denmark

Tentara Denmark, yang dikenal sebagai Frogmen diidentifikasi di seluruh dunia karena mengenakan seragam benar-benar mengerikan. Salah satunya topeng di wajahnya yang berbentuk hantu dengan dilapisi oleh jaring-jaring.

Follow Berita Okezone di Google News

2. Taiwan

Seragam angkatan Taiwan ditandai dengan penggunaan masker khusus antipeluru. Modelnya juga mengerikan dengan seperti pembunuh berantai.

3. India

Penjaga Keamanan Nasional India didirikan pada tahun 1984 untuk mencegah atraksi teroris di negara tersebut. Mereka juga memiliki topeng dengan berbentuk teroris dan sangat mengerikan

4. Amerika Serikat

US Navy SEAL (The United States Navy Sea, Air and Land) adalah pasukan elite Angkatan Laut Amerika Serikat.

Mereka disiapkan untuk melakukan operasi tempur nonkonvensional, pertahanan dalam negeri, serangan langsung, kontra terorisme, dan operasi khusus lainnya yang digelar militer AS di seluruh belahan dunia.

Untuk bergabung dalam pasukan ini, mereka harus menyelesaikan pendidikan dasar Basic Underwater Demolition SEAL (BUD/S) dan program khusus yang disebut SQT (SEAL Qualification Training).

(RIN)

Â