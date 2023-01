ANGGOTA TNI tentu dibekali dengan berbagai keahlian yang dapat menunjang tugasnya di dunia militer. Beberapa kemampuan utama yang harus dimiliki oleh para prajurit antara lain, keahlian bertempur, bela diri, dan menembak.

Terdapat beberapa jenderal TNI yang dikenal jago menembak selama karier militernya. Berikut ini 3 jenderal yang jago menembak:

1. Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa

Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa telah mengakhiri masa tugasnya sebagai anggota TNI. Jabatan terakhirnya di militer adalah Panglima TNI, yang diembannya sejak 17 November 2021 hingga 19 Desember 2022. Pria kelahiran Bandung pada 21 Desember 1964 ini merupakan sosok jenderal yang dikenal tegas dan disiplin.

Selama masa karier militernya, ia juga dikenal sebagai prajurit yang memiliki kemahiran dalam menembak. Hal ini terlihat dalam perlombaan AARM (ASEAN Armies Rifle Meet) di Bandung pada tahun 2019 lalu, saat Andika menjabat KSAD. Dalam perlombaan tersebut Andika Perkasa menunjukan kemahirannya dalam tembak menembak.

Bahkan, tembakan yang dilancarkan oleh Andika berhasil tepat sasaran semua.

Andika juga memiliki brevet dari militer Amerika Serikat yaitu Expert Marksmanship Badge with Pistol Tab. Brevet yang merupakan kualifikasi tertinggi untuk menjadi penembak di Angkatan Darat AS ini diterima Andika seusai menyelesaikan kursus Combat Pistol Qualification Course di Amerika Serikat dan mendapat skor minimum.

2. Jenderal TNI Dudung Abdurachman

Sosok selanjutnya yang dikenal jago menembak adalah KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Pria kelahiran 19 November 1965 ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal Andika Perkasa, sejak 17 November 2021.

Kemampuan Dudung dalam menembak diperlihatkan dalam Dankormar Cup 2020, lomba menembak dalam Peringatan HUT Korps Marinir ke-75 di Cilandak, Jakarta Selatan. Dudung yang saat itu menjabat sebagai Pangdam Jaya keluar sebagai juara kedua dalam lomba menembak dengan jenis “Pistol Presisi Executive Exhibition VIP”. Jenderal Dudung telah mendapatkan tanda kehormatan brevet pengintai tempur atau Brevet Taipur. Mereka yang mendapatkan brevet ini biasanya telah menjalani pelatihan yang menguji kemampuan mereka dalam menembak, memanah, dan lainnya. 3. Jenderal TNI Agus Subiyanto Wakasad Agus Subiyanto juga termasuk jenderal TNI yang jago. Agus Subiyanto yang lahir pada 5 Agustus 1967 ini ditunjuk sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 31 Januari 2022. Kemahiran menembak yang dimiliki Agus Subiyanto tampak dalam perlombaan AARM (ASEAN Armies Rifle Meet) yang dilaksanakan pada November 2022. Dalam perlombaan AARM, Agus berhasil keluar sebagai juara pada Novelty Shot Exhibition. Prestasinya tersebut mampu membawa Indonesia menjadi juara umum dan unggul dari negara-negara ASEAN lainnya.