JAKARTA - Meski masalah tengah melibatkan keluarganya, putri sulung Ferdy Sambo, Trisha Eungelica membawa kabar bahagia, yaitu lulus dengan gelar sarjana.

Diketahui setelah menjalani empat tahun pendidikannya, Trisha Eungelica akhirnya lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Adapun momen kelulusannya ini dibagikan Trisha di Instagram Stories @trishaeas pada Rabu (11/1/2023).

Dalam beberapa unggahan Instagram Stories, Trisha menampilkan dirinya yang mengenakan kemeja putih dengan rok hitam tampak sumringah setelah menyelesaikan sidang skripsinya.

BACA JUGA: Putri Candrawathi: Dek Ricky Sempat ke Kamar Saya

Atas kegigihannya mengemban ilmu di Fakultas Kedokteran, ia berhak mendapatkan gelar S.Ked pada namanya. Teman-teman satu kuliahnya juga pada mengucapkan selamat atas gelar yang diperoleh Trisha.

BACA JUGA: Hakim Heran Terdakwa Tak Visum Usai Dilecehkan Yosua, Putri: Saya Malu

"Congratulations Trisha, semangat revisian," ucap salah satu teman Trisha.

Lulusnya dari dunia pendidikan kedokteran ini tak luput dari jejak ibu kandungnya, Putri Candrawathi. Seperti diketahui, Putri Candrawathi juga bergelar dokter, dengan spesialisasi dokter gigi.

Follow Berita Okezone di Google News

Jika dilihat pada unggahan sebelumnya, Trisha membagikan potret keakrabannya dengan Putri. Momen tersebut ia unggah saat memperingati hari ibu.

"221222 - my love. my role model. my human diary. cepet pulangggg. kangen. ," tulisnya pada unggahan tersebut.

Dalam momen tersebut, Trisha tampak meluapkan kerinduannya terhadap sosok ibu yang menjadi panutan dan tempat berkeluh kesahnya.

Ia berharap bahwa ibunya tersebut bisa kembali pulang dan melepas rindu.