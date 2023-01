JAKARTA - Tga Jenderal TNI diketahui memiliki brevet dari Kopassus dan Wing Angkatan Udara (AU). Kedua brevet ini merupakan brevet yang cukup populer di TNI.

Kedua brevet ini juga tidak didapat dengan mudah oleh prajurit TNI tersebut. Mereka merupakan prajurit yang telah terkualifikasi baik dari segi pendidikan atau pelatihan.

Selain itu ada juga wing atau brevet yang diberikan sebagai bentuk kehormatan dari sang penerima. Tak heran bila seorang jenderal TNI memiliki beberapa brevet yang juga termasuk pemberian dari Kopassus dan Angkatan Udara.

Okezone mengulas tiga Jenderal TNI yang memiliki brevet Wing AU dan Kopassus. Berikut Ulasannya.

1. Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhie Wibowo

Adik ipar dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini sempat menjabat sebagai Wadanjen Kopassus, Danjen Kopassus, Pangdam III/Siliwangi, Pangkostrad dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Sebagai seorang Jenderal TNI yang menjabat sebagai Danjen Kopassus dia tentunya memiliki Brevet Komando kehormatan Baret Merah Komando Pasukan Khusus TNI-AD.

Baca juga:Â 6 Brevet Jenderal Andika Perkasa dari Luar Negeri, Salah Satunya dari Australia

Dilansir dari tni-au.mil.id, ketika menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Pramono sempat mendapat Wing Penerbang Kehormatan di Lanud Halim Perdanakusuma pada 2011 lalu. Selain dua brevet tersebut Jenderal Pramono Edhie juga memiliki brevet Komando Paskhas, brevet Intai Amfibi (Taifib) Korps Marinir, brevet Komando Paskhas, brevet Hiu Kencana, brevet Free Fall, brevet Para Utama, Pathfinder Badge US Army, Master Parachutist Badge US Army, hingga Basic Military Freefall Parachutist Badge (US Army).

Baca juga:Â Disematkan Brevet Hiu Kencana TNI AL, Kapolri: Kekuatan Sinergitas Jaga Kedaulatan Bangsa

2. Jenderal TNI (Purn) Moeldoko Mantan Panglima TNI yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan itu merupakan lulusan terbaik Akademi Militer (Akmil) 1981 dengan meraih predikat Adhi Makayasa. Tak heran bila dia memiliki sejumlah brevet populer. Penyematan Brevet Komando kepada KSAD Jenderal TNI Moeldoko itu diberikan oleh Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen TNI Agus Sutomo pada 2013 lalu. Sedangkan untuk penyematan Wing Penerbang Kehormatan diberikan oleh Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia di tahun yang sama. Jenderal TNI Moeldoko juga memiliki beberapa brevet lain macam, brevet Free Fall, brevet Jump Master, brevet Taipur, Wing Penerbad, Wing Penerbang TNI AU, brevet Hiu Kencana, brevet Tri Media Taifib, brevet Komando Paskhas, brevet Parachutist Thailand. Baca juga : Langka! Cuma 5 Jenderal TNI yang Punya Brevet Kopassus dan Denjaka 3. Jenderal TNI (Purn) Endriartono Sutarto Jenderal TNI Endriartono Sutarto merupakan Panglima TNI pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selama berada di militer dia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ke-22, Wakil KSAD, hingga Dansesko TNI. Tercatat bahwa jebolan AKABRI yang sekarang bernama Akmil 1971 ini juga termasuk ke dalam Jenderal TNI yang memiliki wing dari Angkatan Udara dan brevet dari Kopassus. Selain kedua brevet tersebut dia juga memiliki brevet kualifikasi Intai Amfibi (Taifib) Korps Marinir, kemudian Pathfinder Badge US Army, dan Master Parachutist Badge US Army.