JAKARTA - Bintang Republik Indonesia Adipurna adalah tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia kelas I. Kelas ini merupakan kelas tanda kehormatan yang tertinggi dan diberikan untuk menghargai mereka yang secara luar biasa menjaga keutuhan maupun berjasa besar kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia terbagi menjadi lima kelas, yaitu kelas satu (Adipurna), kelas dua (Adipradana), kelas tiga (Utama), kelas empat (Pratama) dan kelas lima (Nararya).

Seorang Presiden Indonesia akan secara otomatis menerima tanda kehormatan Adipurna. Sementara, Wakil Presiden Indonesia secara langsung juga menjadi pemilik kelas kedua tanda kehormatan Adipradana.

Selain Warga Negara Indonesia (WNI), terdapat juga beberapa tokoh asing yang menerima tanda kehormatan ini. Berikut adalah tokoh-tokoh mancanegara yang pernah menerima tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Kelas 1 (Adipurna):

1. Kim Il-sung

Kim Il-sung merupakan mantan Presiden Korea Utara dan juga kakek dari Presiden Korea Utara saat ini, Kim Jong-un. Kim Il-sung mendapatkan Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Adipurna dari Presiden Soekarno saat mengunjungi Indonesia pada 10 April 1965.

Ketika itu, ia masih menjabat Perdana Menteri Korea Utara. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Soekarno juga memberikan tanda kehormatan Bintang Republik Kelas II dan Bintang Mahaputera Kelas II kepada pejabat Korea Utara lainnya yang menemani Kim Il-sung saat itu.

2. Lee Myung Bak

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Presiden Korea Selatan, Lee Myung-Bak. Penganugerahan bintang kehormatan kepada presiden Korea Selatan periode 2008-2013 itu dilakukan dalam pertemuan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement di Laguna Resort And Spa, Nusa Dua, Bali pada 2012 lalu.

Penghargaan tersebut diberikan atas terjalinnya kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan selama ini.

3. Benigno Aquino

Presiden Filipina, Benigno S Aquino III dianugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Adipurnan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penyerahan dilakukan di Bali pada Oktober 2014 dalam pertemuan Democracy Forum (BDF) VII.

Benigno dinilai pantas mendapatkan tanda kehormatan tertinggi karena telah aktif berkontribusi dalam hubungan bilateral Filipina-Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden SBY juga memberikan Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmão yang juga turut hadir.

4. Salman bin Abdulaziz Al-Saud

Presiden Joko Widodo Jokowi telah memberikan Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al-Saud di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/3/2017).

Penyerahan dilakukan usai keduanya melaksanakan pertemuan bilateral. Penghargaan tersebut diberikan atas jasa-jasa Raja Salman dan kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dan Arab Saudi selama ini.

5. Carl XVI Gustaf

Presiden Jokowi menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Raja Swedia Carl XVI Gustaf pada Mei 2017 lalu. Pemberian tanda kehormatan tertinggi itu dipertimbangkan adanya kesetaraan hubungan timbal balik kenegaraan.

Diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo juga telah menerima tanda kehormatan serupa, yakni The Royal Order of the Seraphim, dari Raja Swedia.