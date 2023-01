JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia Prabowo Subianto dianugerahi Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atas darma baktinya untuk perkembangan dan kemajuan LVRI.

Bintang tersebut diberikan oleh Ketua Umum LVRI DPP Letjen TNI (Purn) HBL Mantiri pada Prabowo Subianti di acara tasyakuran HUT ke-66 LVRI tahun 2023 di aula Gedung Pierre Tendean Kemhan, Jakarta, Kamis 5 Januari 2023.

Prabowo pun berterimakasih atas anugerah Bintang LVRI tersebut. "Kehormatan bagi saya menerima penghargaan ini," ujar Prabowo.

Prabowo juga menyerukan agar terus menjaga persatuan, kekeluargaan, dan kekompakan

"Jangan kita teruskan kelemahan-kelemahan di masa lalu. Persatuan, kekeluargaan, kekompakan . Kita hidup untuk suatu cita-cita yang mulia, dan kalau kita setia kepada nilai-nilai ini bangsa kita akan kuat dan selamat, negara yang sangat besar dan akan bangkit," tegasnya.

Dalam sambutannya pada acara peringatan HUT LVRI ke-66 itu pun, Menhan Prabowo mengucapkan selamat kepada kepengurusan LVRI yang baru periode 2022-2027.

“LVRI dan Pepabri adalah vital dan penting karena mewariskan nilai-nilai cinta Tanah Air, persatuan, dan tidak mau dipecah belah,” kata Prabowo

"Kalau di Indonesia, Indonesian old soldiers never die and they never fade away, until they're called by the Mighty God. Kita akan berbakti sampai nafas kita yang terakhir," lanjutnya.

Prabowo juga menginstruksikan jajarannya di Kemhan untuk selalu membina dan mendukung LVRI, Pepabri, PPAD, PPAL, dan PPAU untuk meneruskan api semangat merah putih. Peringatan HUT LVRI ke-66 ini hadir Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Wamenhan RI M. Herindra, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, Kasum TNI Letjen TNI Eko Margiyono mewakili Panglima TNI.