JAKARTA- Terdapat lima jenderal bintang empat yang tidak pernah jadi Panglima TNI. padahal jabatan ini puncak bagi seorang perwira tinggi militer.

Seorang Panglima TNI akan mengkomandoi seluruh pasukan TNI (Tentara Nasional Indonesia) mulai dari TNI AD, TNI AU, dan TNI AL. Dari sekian banyak jenderal bintang empat di Indonesia, ada beberapa yang belum pernah menduduki kursi Panglima TNI, meski sebenarnya sudah memenuhi syarat.

Nah, berikut 5 jenderal bintang empat yang tidak pernah jadi Panglima TNI:

1. Tyasno Sudarto

Tyas Sudarto merupakan salah satu tokoh militer Indonesia yang lahir pada 14 November 1948. Sebelum pensiun, Tyas Sudarto pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat periode 1999-2000.

Tak hanya itu saja, ia juga menjadi Oangdam IV/Dipnegoro sebelum dipromosikan menajdi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI berpangkat Letnan Jenderal. Meski demikian, Tyasno Sudarto belum pernah menjabat sebagai Panglima TNI.

2.Luhut Binsar Pandjaitan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia yang satu ini memiliki latar belakang sebagai seorang jenderal bintang empat. Sebelum aktif sebagai menteri negara, Luhut Binsar Pandjaitan menghabiskan karier militernya di Kopassandha TNI AD.

Di kalangan militer, Luhut Binsar Pandjaitan juga dikenal sebagai Komandan Pertama Detasemen 81, Komandan Grup 3 Kopassandha, Komandan Pussenif, dan Komandan Kodiklat TNI AD.

3. Dudung Abdurachman

Sejak 17 November 2021 lalu, Dudung Abdurachman diangkat menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Tak heran jika Dudung Abdurachman yang merupakan seorang perwira tinggi TNI AD yang pada 2022 lalu menjadi salah satu kandidat Panglima TNI.

4. Fadjar Prasetyo

Terakhir adalah Fadjar Prasetyo yang merupakan jenderal bintang empat TNI AU yang kini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU).

Sebelum menjabat sebagai KSAU, Fadjar Prasetyo juga pernah menjabat sebagai Pangkoopsau I dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II pada 2019.

5. Susilo Bambang Yudhoyono

SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono merupakan mantan Presiden Indonesia yang keenam.Dia emiliki latar belakang militer, bahkan memiliki pangkat Jenderal Bintang Empat.

Meski empat bintang sudah ada di pundaknya, SBY tidak pernah menjadi Panglima TNI. Ia justru memilih untuk mengemban tugas negara dengan menjadi Presiden.

Sebelum menjadi seorang Presiden, SBY pernah menempuh pendidikan militer di luar negeri, seperti On the job training in 82nd Airborne Division (Fort Bragg) Amerika Serikat; Jungle Warfare School (Panama, Kursus Senjata Antitank) di Belgia dan Jerman pada 1984; dan US Command and General Staff College (Fort Leavenworth) Kansas Amerika Serikat pada 1991.

Itulah 5 Jenderal Bintang Empat yang tidak Pernah jadi Panglima TNI.

(RIN)