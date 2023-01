SOLO - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, mengunggah foto mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat tengah masuk ke gorong-gorong. Foto tersebut diunggah Gibran di akun Twitternya @gibran_tweet, Kamis (5/1/2023).

Unggahan Gibran itu pun sempat dibalas oleh Anies juga melalui akun Twitternya. "Sedang santai ngopi di rumah tiba-tiba mata kedutan. Jebul lagek dirasani (ternyata sedang digunjingkan)... :)," tulis Anies.

BACA JUGA:Fotonya Masuk Gorong-Gorong Diunggah Gibran, Anies: Tiba-Tiba Mata Kedutan, Jebul Lagek DirasaniÂ

Saat dikonfirmasi, Gibran mengatakan, dirinya tidak punya maksud apapun saat mengunggah foto Anies Baswedan itu.

"Yo ra pie-pie. Aku karo pak Anies santai-santai wae," ujarnya di Balai Kota Solo.

Gibran menyebut, postingan tersebut hanyalah sebuah candaan yang coba ia lakukan. "Biar orang yang menilai. Aku maksute bercanda. Mosok semua pernah masuk got, termasuk saya ya. Ngopo to masuk got? Biasa ta? Santai wae," kata Gibran saat ditemui awak media di Balai Kota Solo.

BACA JUGA:Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar, Anies dan Prabowo sebagai Capres Paling TinggiÂ

Putra Sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu juga tidak ambil pusing soal beragam reaksi dari para netizen. Meski tak sedikit dari mereka yang menghujat postingan tersebut.

"Ben dino ono hujatan. Santai," ucapnya.

Follow Berita Okezone di Google News

Anies dan Gibran sebelumnya pernah bertemu di Kota Solo pada Selasa 15 November. Keduanya sempat sarapan bersama di sebuah hotel, dan mendatangi acara Peringatan Haul ke-111 Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di area Masjid Ar Riyadh, Pasar Kliwon. Setelah itu, Anies juga kembali datang ke Solo untuk mendatangi pesta pernikahan anak teman kuliahnya, Lukman Hakim, di Graha Saba Buana, Minggu 25 Desember. "Komunikasi? Biasa aja. Beliau sibuk sekarang. Sudah jarang sekarang," kata Gibran. Melihat postingannya mendapatkan reaksi yang luar biasa dari netizen, Gibran mengatakan akan memposting foto orang lain saat masuk gorong-gorong. "Yo engko tak posting gambar wong liyo seng nyegor got," pungkasnya.