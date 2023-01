JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengenang kebersamaannya bersama BJ Habibie. Menurut Prabowo, cerita tersebut begitu penting untuk dibaginya.

Cerita tentang BJ Habibie disampaikan Prabowo dalam pertemuan dengan jajaran Dekan dan Dosen Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan (Unhan) RI di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (4/1/2023).

"Udah dengar cerita Pak Habibie? Mau dengar cerita tentang Profesor Habibie? Untuk ilmuwan saya kira penting cerita ini dan ini real story,” ucap Prabowo.

Dirinya kemudian bercerita kedekatannya dengan salah satu ilmuwan terbaik yang dimiliki Indonesia ini.

Saat itu, lanjutnya, Prabowo dan almarhum Habibie sering berdiskusi serta bertukar gagasan.

“Jadi suatu saat saya dulu sangat dekat dengan Beliau. Kalau enggak salah saya waktu itu bintang satu atau bintang dua, saya sering di rumah Pak Habibie kadang-kadang sampai malam sekitar jam 9-10 di rumahnya. Saya berbicara pada waktu itu mungkin di kantornya, saya berbicara dan dia berapi-api. Suatu saat dia mengatakan ini di depan saya, karena saya berbicara sama Beliau dengan bahasa Inggris,” kenang Prabowo.

Pak Habibie kemudian mengatakan kepada Prabowo “if someone does not a PhD, for me is nothing.”

Prabowo kemudian mengatakan jika dirinya belum mendapatkan gelar PhD. “Pak Habibie, I don’t have a PhD," kata Prabowo. “Tapi kan beliau sangat cepat IQ-nya. Pak Habibie kemudian mengatakan, ‘no, no, Prabowo, you are PhD, because you are general, a general is PhD in military science.’ Jadi saya PhD juga menurut Pak Habibie,” ungkap Prabowo sambil tersenyum.