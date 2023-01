JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) kembali menjadi perbincangan di khalayak publik, Kali ini di platform Twitter.

Tagar Perindo Peduli Rakyat Kecil atau #PerindoPeduliRakyatKecil menggema menjadi trending topic di Twitter, Rabu (04/01/2022) pukul 18.07 WIB.

Tagar itu berjaya di Twitter dengan 1.386 bahasan. Mayoritas netizen membicarakan kiprah Partai Perindo yang turun ke lapangan membantu masyarakat bawah.

"Mars perindo emng the best, selalu terngiang an bikin semangat bergelora. Hary Tanoesoedibjo #PerindoPeduliRakyatKecil," kata akun @emirach4.

(kha)