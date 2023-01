JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanyakan ke Ahli Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Muhammad Arif Setiawan tentang sikap terdakwa dugaan kasus pembunuhan Brigadir J, Kuat Ma'ruf. Di mana, Kuat yang menutup semua pintu rumah dinas Ferdy Sambo sebelum pembunuhan Brigadir J.

Jaksa menanyakan, apakah perbuatan menutup pintu itu termasuk dalam perbuatan pidana ataukah tidak manakala maksud menutup pintu itu agar teriakan korban penganiayaan misalnya tak terdengar keluar. Jaksa mencontohkan dengan A dan B melakukan penganiayaan terhadap C di dalam kamar kos, A memukul C, C berteriak dan ribut, sedangkan B menutup pintu dan mengunci semua ruang sekat dengan maksud teriakan itu tak terdengar.

"Berarti antara A dan B ada kesepakatannya terlebih dahulu mereka sikap batinnya untuk mewujudkan delik, yaitu menganiaya C," ujar Arif di persidangan terdakwa Kuat Ma'ruf, Senin (2/1/2023).

Menurutnya, sikap batin B itu harus dibuktikan dahulu apakah memang benar sebagaimana dimaksud Jaksa lantaran perbuatan B menutup pintu tidak serta merta bisa dinyatakan sebagai si turut serta melakukan perbuatan itu. Bila terbukti B menutup pintu agar teriakan C tak terdengar, maka bisa disebut B melakukan perbuatan turut serta.

"Ketika itu sudah dapat dibuktikan dan muncul di persidangan, tujuan menutup pintu itu untuk tak terdengar jeritan korban. Itu menurut ahli terbukti tidak?" tanya Jaksa.

"Kalau sudah dibuktikan dan dinilai oleh hakim itu terbukti ada sikap batinnya menutup jendela itu dimaksudkan untuk bagian dari perbuatan yang dilakukan oleh A, itu ada turut sertanya. Tapi persoalannya itu terbukti atau tidak, ahli kan gak ngerti," kata Arif.

Sebelumnya dalam dakwaan JPU, terdakwa Kuat Ma’ruf disebut menutup semua pintu rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga sebelum pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat terjadi. Kuat menutup pintu bagian depan dan naik ke lantai dua untuk menutup pintu balkon rumah Duren Tiga.

