JEMBRANA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memberikan dana alokasi khusus untuk menunjang pariwisata di Kabupaten Jembrana, Bali. Dana tersebut untuk membangun pusat atraksi budaya dan ekonomi kreatif melalui sirkuit All In One.

Saat meresmikan sirkuit tersebut, Menparekraf Sandiaga Uno disuguhkan tarian massal, Jegog Mebarung dan Makepung. Tarian massal ditarikan 2.023 siswa SMP dan SMA di Jembrana, pementasan Jegog Mebarung massal dan atraksi Makepung.

Kedatangan Sandiaga memang di Sirkuit All In One, Desa Pengambengan, Jembrana, Bali, Jumat 30 Desember 2022 disambut hangat ribuan warga. Selain itu, kedatangan Sandiada disambut gemuruh Gambelan Jegog.

Sirkuit All In One dibangun menggunakan dana alokasi khusus Kemanparekraf. Lokasinya akan dijadikan pusat atraksi budaya dan pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Jembrana.

Pembangunan Sirkuit All In One merupakan salah satu upaya Kemenparekraf untuk memajukan pariwisata di Bali Barat. Saat ini, pariwisata Bali masih belum merata dan terpusat di Bali Selatan, Bali Tengah dan Timur.

Untuk menyimbangkan potensi wisata Bali, Kemenparekraf akan terus mendukung upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Jembrana. "Saya yakin banyak UMKM dan peluang usaha terbuka, saya sampai merinding melihat antusias warga," ujar Sandiaga. Dari segi letak, Jembrana sangat strategis dalam pengembangan pariwisata. Dengan memanfaatkan jalur lintas Jawa Bali, dan pembanguan jalan Tol Gilimanuk Mengwi akan menjadi tolok ukur perkembangan pariwisata di Jembrana. Tarian massal ditarikan 2023 siswa SMP dan SMA di Jembrana, pementasan Jegog Mebarung massal dan atraksi Makepung.