JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berlaku mulai hari ini, Jumat 30 Desember 2022.

"PPKM dicabut mulai hari ini, karena nanti Mendagri akan menerbitkan instruksi Mendagri," kata Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (30/12/2022).

Namun, ia menegaskan bahwa status kedaruratan pandemi Covid-19 tidak dicabut. Sebab, pandemi Covid-19 belum berakhir.

"Dan untuk status kedaruratan tidak dicabut karena pandemi belum berakhir sepenuhnya," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan, status kedaruratan hanya bisa dicabut oleh organisasi kesehatan dunia (WHO). Sebab, status kedaruratan berlaku untuk semua negara tidak hanya Indonesia.

"Dan pandemi ini sifatnya bukan per negara tapi sudah apa dunia sehingga status kedaruratan kesehatan tetap dipertahankan mengikuti status dari public health emergency of International dari badan kesehatan dunia WHO. Bukan kita," ujarnya.

