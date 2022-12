JAKARTA – Menjelang akhir tahun, Trisha Eungelica, anak Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi mengungkapkan harapannya di tahun baru 2023.

Di sisi lain, persidangan Ferdy Sambo dan ibunya Putri Candrawathi dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir J alias Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat cukup berdampak pada Trisha Eungelica.

Pasalnya, dia juga menjadi bulan-bulanan netizen karena kesalahan yang dibuat orangtuanya. Dia juga berharap dapat bertahan dan menjalani kehidupannya yang kini telah berubah setelah kedua orangtuanya dijadikan tersangka.

“Harapan 2023 ya semoga tetap bertahan hidup kaya lost of hope aja sih,” ucap Trisha Eungelica dilansir akun @peppyysam, Kamis, (29/12/2022).

“lost of hope #fyp??viral #ferdysambo tidak semua kesedihan hrs di ungkap keluar,bisa sj trisha keliatan happy bgt tp dalemnya siapa yg tau? we never know... jangan gampang menyimpulkan apalagi cuma melihat dari media sosial,” tulis keterangan dalam unggahan tersebut.

Netizen pun memberikan komentar. Banyak yang memberikan semangat kepada Trisha, namun ada pula netizen yang menuntut Ferdy Sambo atas pembunuhan Brigadir Yosua.

“Tiap2 kita n siapapun ga lepas dari persoalan hidup, selalu ada hikmah terbaik dr tiap kejadian, ttp smgt n tegar,” tulis @Erny_Tomika “yang ngerasain dampak terberat dari kekacauan takdir orang tua itu, ANAK. Cape bgt, campur aduk, rasanya kayak kapal yg terombang-ambing dilautan,” @Panggil aja didi “kami tau kesedihan yg km alami, tapi semua jg harus ditanggung sm orangtuamu kan.. tetap semangat aja,” @Kharsya Dongsi.