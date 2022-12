JAKARTA - Sejumlah negara dikenal dengan julukannya yang unik di dunia. Julukan tersebut disematkan lantaran beragam faktor mulai letak geografis, kearifan lokal, hingga kondisi alamnya.

Okezone pun mengulas 10 negara dengan julukan unik di dunia berdasarkan unggahan Youtube @YtCrashBuzz, Kamis (29/12/2022). Berikut rinciannya:

1. Korea Utara

Negara tertutup itu dijuluki sebagai negeri Hermit Kongdom atau negeri para petapa. Julukan unik itu muncul karena sikap negara Komunis tersebut yang tertutup dari dunia luar.

Baca juga: Termasuk Indonesia, Ini 10 Negara yang Punya Julukan Unik!

2. Chili

Negara ini mendapat julukan Land of Poets atau negeri para penyair.

Chili terletak di Benua Amerika, tepatnya berada di bagian tenggara Amerika Selatan, dengan ibu kota dan pusat pemerintahan di Santiago.

Chili dikenal sebagai negeri para penyair karena memiliki banyak penulis hebat. Bahkan dua di antaranya meraih Nobel Prize dalam bidang sastra.

Baca juga: Asyiknya Menikmati Wisata Alam Berpadu Kearifan Lokal di Tengah Hutan

3. Afsel

Afrika Selatan dijuluki sebagai The Reinbow Nation atau Negeri Pelangi lantaran keanekaragaman multikultural.

Julukan ini pertama kali dicetuskan oleh seorang Uskup Agung Afrika Selatan, Desmond Tutu pada 1994 silam.

Julukan The Rainbow Nation diberikan setelah dihapuskannya undang-undang Apartheid.

Follow Berita Okezone di Google News

4. Paraguay

Negara yang berada di Amerika Selatan dijuluki sebagai The Heart of South America.

Julukan jantungnya Amerika Selatan tersebut diberikan lantaran letak geografisnya yang terkurung daratan dan berada di dua sisi Sungai Paraguay.

Paraguay berbatasan dengan Argentina di sebelah selatan dan barat daya, dengan Brasil di timur laut dan timur, dan dengan Bolivia di barat laut.

5. Thailand

Julukan Thailand adalah The Land of Smile karena sikap ramah yang ditunjukkan masyarakat Thailand kepada para turis. Setiap ada turis asing yang datang ke Thailand akan disambut dengan ramah.

6. Leshotho

Lesotho, secara resmi Kerajaan Lesotho, adalah sebuah negara enklave yang terkurung di Afrika bagian selatan yang sepenuhnya dikelilingi oleh Afrika Selatan.

Negara ini dijuluki The Kingdom In The Sky lantaran merupakan satu-satunya negara yang berada di ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut (MDPL).

7. Slovenia

Slovenia merupakan negara di Eropa Tengah. Negara ini memiliki ketimpangan paling rendah di dunia.

Slovenia adalah negara maju, dengan ekonomi berpenghasilan tinggi dan berperingkat sangat tinggi dalam Indeks Pembangunan Manusia.

Slovenia dijuliki The Breadbasket of Europe atau keranjang roti Eropa lantaran merupakan salah satu negara penghasil gandum terbaik di dunia.

8. Sri Lanka

Dari letak geografis Sri Lanka berada di bawah India. Negara ini mendapat julukan Teardrop India karena bentuknya seperti tetasan air mata.

Sri Lanka merupakan negera yang beragam, dihuni oleh masyarakat yang berbeda akan agama, suku, dan bahasa.

9. Finlandia

Finlandia terkenal dengan julukan The Land of a Thousand Lakes atau negara 1000 danau. Julukan ini karena Finlandia memiliki lebih dari 187 ribu danau.

70 persen dataran Finlandia adalah hutan alami dan sumber air alami Finlandia sangatlah banyak dan terkenal dengan kebersihannya.

10. Indonesia

Indonesia merupakan negara yang paling banyak mendapat julukan unik di dunia.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah 17.504 pulau.

Sejumlah julukan unik dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di antaranya zamrud khatulistiwa, surga dunia, negeri seribu pulau, dan negeri seribu candi.

Kemudian julukan lainnya Indonesia adalah paru-paru dunia, macan Asia tertidur, hingga megabiodiversitas atau negara dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia.