JAKARTA - Saksi ahli hukum pidana dari Universitas Andalas, Elwi Danil menjelaskan, pentingnya mengungkap motif dalam suatu tindak pidana. Hal itu guna menentukan berat ringannya hukuman pelaku. Elwi mengungkapkan hal itu hadir sebagai saksi dalam sidang dugaan kasus pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (27/12/2022).

Menurutnya, motif yang menjadi latar belakang orang melakukan tindak pidana itu sebuah pemahaman yang telah menimbulkan adanya perbedaan di kalangan para ahli. Ada yang mengatakan soal motif tak perlu diungkapkan dan tak relevan untuk diungkap. Namun, tak sedikit pula yang menganggap motif adalah sesuatu yang perlu dalam kaitannya dengan pembuktian dan pemidanaan.

"Menurut saya, motif itu sesuatu hal yang perlu diungkap karena motif itu akan melahirkan kehendak yang akan melahirkan kesengajaan," ujar Elwi di persidangan, Selasa (27/12/2022).

Dia menjelaskan, motif bukan bagian inti atau bestanddeel van delict. Yang menjadi bestanddeel van delict itu unsur dengan sengaja, unsur kesalahan, tetapi kesengajaan itu bukanlah sesuatu hal yang ada begitu saja, turun dari langit.

Namun, ada peristiwa, ada yang melatar belakangi seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja.

Karena itu, kata dia, pentingnya untuk mengungkap itu. Ia menilai dalam konteks pembuktian terhadap unsur kesengajaan, motif itu menjadi penting dan relevan.

"Demikian pentingnya motif itu diungkap, tidak saja dalam kaitannya dengan pembuktian, tapi juga kaitannya menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan pada seorang pelaku," katanya.

Dia mencontohkan, seseorang sebut saja si A melakukan tindak pidana pencurian ayam di kota A, lalu si B mencuri ayam di kota B, si C juga mencuri ayam di kota C. Si A mencuri ayam di Kota A dijatuhi hukuman selama 3 bulan, si B di kota B dijatuhkan hukuman selama 6 bulan, si C dijatuhi hukuman selama 9 bulan.

"Nah kenapa sebuah perilaku yang sama kok bisa dijatuhi pidana yang berbeda, bahkan terjadi disparitas pemidanaan yang cukup besar antara satu perbuatan dengan perbuatan lain," paparnya.

Dia membungkap, dikatakan Prof Ahmad Ali dalam bukunya, yang membedakan itu motifnya, si A dijatuhi hukuman selama 3 bulan karena motifnya untuk membeli resep obat anaknya yang sedang sakit. Sedangkan si B yang mencuri ayam di Kota B disebabkan karena dia bersama-sama berjanji dengan pacarnya untuk ditraktir atau menonton, karena dia tidak punya uang, dicurinya ayam.

"Tapi si C mencuri ayam motifnya atau disebabkan karena dia sedang kecanduan narkotika, maka itu yang menjadi motif dia. Jadi dari ilustrasi kasus ini, bagi saya motif sangat bermanfaat untuk berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan," katanya.