JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali melakukan mutasi dan rotasi besar-besaran terhadap jabatan perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen). Tujuh di antaranya Ilaha rotasi terhadap Kapolres di lingkungan Polda Metro Jaya.

Total sebanyak 704 personel mengalami mutasi dan rotasi jabatan yang dikeluarkan dalam 4 surat telegram (ST) pada tanggal 23 Desember 2022. Tnciannya ST/2774/XII/KEP./2022 sebanyak 21 personel, ST/2775/XII/KEP./2022 sebanyak 162 personel, ST/2776/XII/KEP./2022 sebanyak 374 personel dan ST/2777/XII/KEP./2022 sebanyak 147 personel.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, mutasi dan rotasi di Polri merupakan hal yang biasa.

"Mutasi hal yang biasa dalam organisasi sebagai tour of area and tour of duty dan penyegaran serta promosi," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (24/12/2022).

Dalam rotasi tersebut tujuh di antaranya adalah;

1. Kapolres Metro Jakut diisi oleh Kombes Gidion Arif Setyawano menggantikan Kombes Wibowo yang diangkat menjadi Dirlantas Polda Jabar.

2. Kapolres Metro Bekasi diisi oleh Kombes B Twedi Aditya Bennyahdi menggantikan Kombes Gidion diangkat menjadi Kapolres Metro Jakut.

3. Kapolres Tangerang Selatan diisi oleh AKBP Faisal Febrianto menggantikan AKBP Sarly Sollu yang diangkat menjadi Wakapolres Metro Jakbar. 4. Kapolres Metro Depok diisi oleh Kombes Ahmad Fuady Kombes Imran Edwin Siregar yang diangkat menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Kamneg Baintelkam Polri. 5. Kapolresta Tangerang diisi oleh Kombes Sigit Dany Setiyonoo menggantikan Kombes Raden Romdhon Natakusuma yang diangkat menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Regident Korlantas Polri. 6. Kapolresta Bandara diisi oleh Kombes Roberto Gomgom Manorang menggantikan Kmbes Sigit Dany Setiyono diangkat menjadi Kapolresta Tangerang. 7. Kapolres Kepulauan Seribu diisi oleh AKBP Ary Sudrajat menggantikan AKBP Eko Wahyu Fredian diangkat menjadi Wakapolres Metro Depok.