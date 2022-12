JAKARTA - Anies Baswedan purna tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober lalu, setelah menjabat selama satu periode atau lima tahun. Anies terpilih sebagai Gubernur DKI usai memenangkan Pilkada 2017.

Saat itu ia berpasangan dengan Sandiaga Uno. Pasangan ini diusung oleh duet koalisi Partai Gerindra dan PKS.

Ketika kampanye, pasangan Anies-Sandi mengusung slogan 'Maju Kotanya, Bahagia Warganya'. Pasangan ini meluncurkan 23 janji kampanyenya kepada warga Jakarta.

Dari 23 janji itu, ada empat program yang menjadi prioritas. Yaitu, program One Kecamatan One Center for Enterpreneurship (OK OCE), Kartu Jakarta Sehat Plus (KJS Plus), Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus), dan rumah dengan uang muka nol rupiah.

Setelah resmi memimpin DKI, Anies-Sandi langsung membuat gebrakan. Pada 100 hari pertama, Anies membuka kawasan Monas untuk kegiatan keagamaan, menutup Griya Pijat Alexis, memperbolehkan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin-Merdeka Barat setelah sebelumnya dilarang, hingga menata PKL Tanah Abang.

Namun, duet Anies-Sandi berumur pendek. Sandi memutuskan untuk mundur sebagai Wakil Gubernur pada 27 Agustus 2018, dan memilih maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Praktis, selepas ditinggal Sandi, Anies memimpin masyarakat DKI sendirian. Nyaris dua tahun kursi wakil gubernur kosong. Baru pada 15 April 2020 Anies mendapat pendamping, Ahmad Riza Patria, yang juga berasal dari Partai Gerindra. Pasangan Anies-Riza pun berjalan hingga purna tugas pada 16 Oktober 2022. Kegiatan Anies seusai purna tugas Setelah dirinya menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur DKI, warganet menyarankan Anies untuk beristirahat terlebih dahulu. Anies pun mengikuti saran tersebut dan memilih untuk menghabiskan waktunya bersama keluarga serta melakukan berbagai kegiatan lain di sekitar rumah. Melalui akun Instagram pribadinya @Aniesbaswedan, dirinya membagikan beberapa foto berisi kegiatan yang dilakukannya di hari pertama bebas dari jabatan. Dalam unggahannya Anies bercerita mengenai kegiatan apa saja yang ia lakukan, mulai dari berjalan kaki ke sekolah Kaisar untuk menghadiri undangan pertemuan orang tua dan guru, berbelanja buah mangga dan ikat rambut, serta bermain sepak bola bersama beberapa anak-anak di sekitar rumahnya. Sepulangnya ke rumah Anies melakukan kegiatan rutinitas sore hari, yaitu memandikan dan memberi pakan beberapa koleksi burung peliharaannya. Selain burung, Anies juga memelihara ayam. Anies pun membagikan video singkat dirinya bersama ayam peliharaan yang berada dalam gendongannya, sambil menuturkan tebak-tebakan khas bapack-bapack. “Kegiatan bapack-bapack hari ke-9,” tambah Anies dalam keterangan video unggahannya. Memulai safari politik menuju Pilpres 2024 Selain menghabiskan waktu di rumah, Anies juga sesekali mengunjungi beberapa kota di tanah air dalam rangka melakukan kolaborasi bersama partai NasDem usai menerima deklarasi pencalonan dirinya sebagai calon presiden 2024. NasDem mendeklarasikan Anies sebagai sosok yang akan diusung untuk maju dalam palagan pemilihan presiden (Pilpres) 2024, pada 3 Oktober 2022, sesaat sebelum Anies resmi purna tugas. "Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ke depan, insya Allah jika Bapak Anies terpilih menjadi presiden, pimpinlah bangsa ini menjadi bangsa lebih bermatartabat, bangsa yang mampu membentuk karakter," ujar Ketua Umum NasDem Surya Paloh kala itu.