JAKARTA – Try Sutrisno merupakan Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia. Ia menjabat mendampingi Presiden Soeharto selama lima tahun pada tahun 1993-1998.

Seorang Wakil Presiden yang lahir di Surabaya, 15 November 1935 ini memiliki latar belakang militer. Ia mengawali karir militernya pada 1956 yang ketika itu secara resmi diterima menjadi taruna di Akademi Teknik Angkatan Darat (Atekad).

Pendidikan Militer

1. Atekad: 1956-1959

2. Susjurpazikon/MOS: 1962

3. Latsar Para: 1964

4. Kupaltu: 1965

5. MOS Amfibi: 1967

6. Suslapa Zeni: 1968

7. Seskoad: 1972

8. Seskogab: 1977

Try Sutrisno memiliki segudang prestasi yang pernah diraih, seperti terpilih menjadi ajudan Soeharto, menjadi Letjen TNI, hingga menjadi Wakil Presiden Indonesia.

Baca juga: Eks Wapres Try Sutrisno Kembali Sehat Walafiat, Jokowi Ucap Syukur

Selain itu, Try Sutrisno juga mengemban berbagai jabatan dan memiliki berbagai prestasi yang pernah diraihnya selama bergabung di militer, sebagai berikut.

Riwayat Jabatan dan Kepangkatan:

- Dilantik menjadi Letda CZI NRP. 18436 (1-10-1959)

- Danton Zipur di Palembang (1959-1962)

- Danton Zikon di Kendari (1962-1963)

- Naik Pangkat menjadi Lettu (1-1-1963)

- Dankima Yonzikon-2 di Palembang (1964)

- Dankizi I/DTR di Jakarta (1965-1867)

- Kupaltu (1965)

- Naik Pangkat menjadi Kapten (1-1-1966)

- Wadan Denma Ditziad di Jakarta (1967-1968)

- Wadanyon Zipur 9/Para di Bandung (1968-1970)

- Naik Pangkat menjadi Mayor (1-1-1970)

- Danyon Zipur 10/FIB di Pasuruan (1970-1971)

- Naik Pangkat menjadi Letkol (1-1-1972)

- Karo Suad-2 di Jakarta (1972-1974)

- ADC Presiden di Jakarta (1974-1978)

- Naik Pangkat menjadi Kolonel (1-4-1976)

- Kasdam XVI/Udy di Denpasar (1978-1979)

- Naik Pangkat menjadi Brigadir Jenderal (1-5-1979)

- Pangdam IV/Swj di Palembang (1979-1982)

- Naik Pangkat menjadi Mayor Jenderal (1-12-1982)

- Pangdam V/Jaya di Jakarta (1982-1985)

- Naik Pangkat menjadi Letnan Jenderal (20-8-1985)

- Wakasad di Jakarta (1985-1986)

- Kasad di Jakarta (1986-1988)

- Naik Pangkat menjadi Jenderal (20-4-1987)

- Pangab (1988-1993)

- Anggota MPR RI di Jakarta (1983-1993)

- Ketua Umum PBSI (1985-1993)

- Wakil Presiden RI (1993-1998)

- Ketua Umum DPP Pepabri (1998-2002)

- Ketua Umum, Prima Persahabatan RI-Malaysia (2002-sekarang).

Follow Berita Okezone di Google News

Bintang dan Tanda Jasa

Dalam Negeri:

- Bintang Republik Indonesia Adipradana

- Bintang Mahaputra Adipurna

- Bintang Mahaputra Adipradana

- Bintang Yudha Dharma Utama

- Bintang Dharma

- Bintang Kartika Eka Paksi Utama

- Bintang Jalasena Utama

- Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama

- Bintang Bhayangkara Utama

- Bintang Kartika Eka Paksi Pratama

- Bintang Kartika Eka Paksi Nararya

- Satya Lancana GOM VII

- Satya Lancana Sapta Marga (PRRI Sumbar)

- Satya Lancana Sapta Marga (PRRI Sumsel)

- Satya Lancana Satya Dharma

- Satya Lancana Wira Dharma

- Satya Lancana Penegak

- Satya Lancana Seroja

- Satya Lancana Kesetiaan VIII

- Satya Lancana Kesetiaan XVI

- Satya Lancana Kesetiaan XXIV

- Satya Lancana Wira Karya.

Luar Negeri:

- Bt. Order of The Yugoslav Flag With Golden Star (Yugoslavia)

- Bt. Order for The Military Merits With Golden Staff (Yugoslavia)

- Bt. Das Grosse Verdienstkreuz Mit Stern (Jerman)

- Bt. The Most Noble Order of The Crown of Thailand (Thailand)

- Bt. Commandeur de La Legion D’Honneur (Prancis)

- Bt. Darjah Paduka Mahkota (Johor)

- Bt. Ereteken Voor Verdienste (Belanda)

- Bt. Legion of Merit (USA)

- Bt. Nishan-I-Imtiaz (Pakistan)

- Bt. Kepahlawanan Panglima Gagah Angkatan Tentera (Malaysia)

- Bt. Darjah Yang Mulia Pangkuan Negara (Malaysia)

- Bt. Tong II (Republik Korea)

- Bt. Kehormatan Darjah Utama Bakti Chemerlang (Singapura).

- Bt. The Most Exalted Order of The White Elephant (Thailand)

- Bt. Kebesaran Negara (Brunei Darussalam)

- Bt. Philippine Legion of Honor (Philipina).