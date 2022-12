JAKARTA - Polisi melakukan mutasi pada ratusan personelnya. Dari mutasi itu, terdapat personel yang mendapatkan promosi, diantaranya 7 orang Polwan.

"Bener informasi dari SDM, mutasi hal yang biasa dalam organisasi sebagai tour of area and tour of duty dan penyegaran serta promosi," ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo pada wartawan, Sabtu (24/12/2022).

Menurutnya, terdapat 4 surat telegram (ST) mutasi Pati dan Pamen Polri pada tanggal 23 Desember 2022, yakni pertama ST/2774/XII/KEP./2022 sebanyak 21 personel, kedua ST/2775/XII/KEP./2022 sebanyak 162 personel. Ketiga, ST/2776/XII/KEP./2022 sebanyak 374 personel, dan keempat ST/2777/XII/KEP./2022 sebanyak 147 personel.

"Secara keseluruhan terdapat 704 personel yang mutasi," tuturnya.

Dari mutasi tersebut, ratusan polisi mendapatkan promosi, 7 diantaranya merupakan anggota Polwan. Pertama, Kombes Pol Desy Andriani mendapatkan promosi Brigjen Pol menjadi Psikolog Kepolisian Utama TK. II SSDM Polri. Lalu, AKBP Yessi Kurniati mendapatkan promosi Jabatan Kapolresta Bukittinggi Polda Sumbar.

Lalu, AKBP Soliyah mendapatkan promosi Kombes Pol menjadi Auditor Kepolisian Madya Tk. III Itwasda Polda Sulsel, AKBP Retno Prihawati mendapatkan promosi Kombes Pol menjadi Atase Pol atau Slo Divhubinter Polri.

Lalu, AKBP Khodijah mendapatkan promosi Kombes Pol menjadi Kabiddokkes Polda Riau, AKBP Wahyuni Sri Lestari mendapatkan promosi Kapolres Payakumbuh Polda Sumbar, dan AKBP Herlina mendapatkan promosi Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Polda Jatim.

