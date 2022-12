JAKARTA - Abdurrahman Wahid alias Gus Dur merupakan sosok yang humoris. Ia memiliki kisah humor yang bisa membuat siapa saja yang mendengarnya tertawa.

Suatu ketika, Gus Dur bercerita soal wisatawan mancanegara yang sedang berlibur ke Indonesia. Wisatawan asal Amerika Serikat (AS) itu liburan ke Yogyakarta. Di sana, ia ingin melihat sejumlah tempat wisata.

Turis AS yang berada di Yogyakarta itu mengunjungi lokasi wisata satu per satu. Selanjutnya, ia hendak ke Kebun Binatang Gembira Loka.

Seperti dilansir dari Gusdur.net, usai bertanya di mana letak kebun binatang itu kepada petugas hotel tempatnya menginap, turis itu memutuskan pergi dengan naik becak.

Semua jenis angkutan sudah pernah ia coba, kecuali becak. Makanya kali ini ia ingin mencoba kendaraan roda tiga tersebut.

Sambil membawa ransel kecilnya, bule ini segera memanggil tukang becak yang mangkal di depan hotelnya.

"How much to Gembira Loka?" tanya sang turis.

Sambil menerkam lima jari tangannya, si tukang becak menjawab, "Five thousand kombak-kambek, Mister."