JAKARTA - Pendidikan militer yang ditempuh di Akademi Militer (Akmil) tidak mudah. Namun, tak sedikit dari mereka yang lulus dengan predikat terbaik.

Akmil Angkatan Darat (AD) dan Sekolah Perwira Prajurit Karier (PK) TNI berada di Kota Magelang, Jawa Tengah. Sementara Akademi Angkatan Laut (AAL) di Surabaya, dan Akademi Angkatan Udara (AAU) di Yogyakarta.

Bagi mereka yang predikat terbaik meraih penghargaan Adhi Makayasa dan Tri Sakti Wiratama. Adhi Makayasa merupakan penghargaan untuk lulusan terbaik TNI-Polri. Sedangkan Tri Sakti Wiratama adalah prestasi tertinggi gabungan mental, fisik dan kecerdasan intelektual.

Dari sekian banyak lulusan Akmil, ada ayah dan anak yang meraih penghargaan tersebut. Dia adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

SBY merupakan pria kelahiran Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1949. Ia menjadi lulusan terbaik Akmil angkatan 1973 dari kesatuan infanteri. Kala itu, masih bernama AKABRI.

”Pensiunan jenderal berbintang empat ini adalah anak tunggal dari pasangan R. Soekotjo dan Sitti Habibah. Darah prajurit menurun dari ayahnya yang pensiun sebagai Letnan Satu. Sementara ibunya, Siti Habibah, putri salah seorang pendiri Ponpes Tremas,” bunyi keterangan di website resmi tni.mil.id.

SBY mengawali kariernya sebagai Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad. Ia kemudian menjadi Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana pada periode 1986-1988. Selain itu, ia juga pernah diterjunkan dalam Operasi Seroja di Timor Timur.

Sederat jabatan pernah diduduki SBY, mulai dari Dan Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad, Asops Kodam Jaya, Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro, Kasdam Jaya, Pangdam II/Sriwijaya, hingga Kepala Staf Teritorial TNI.

Prestasi akademis SBY juga tak main-main. Ia pernah mengenyam pendidikan di On the job training in 82-nd Airbone Division (Fort Bragg) Amerika Serikat, Jungle Warfare School (Panama, Kursus Senjata Antitank di Belgia dan Jerman pada 1984.

“Yudhoyono mekar karena dia mampu memekarkan dirinya sendiri. Bukan dimekarkan oleh orang lain,” kata mantan Panglima ABRI (Pangab) Jenderal TNI Purn Faisal Tanjung.

Hal itu sekaligus menegaskan, prestasi yang diraihnya bukan karena dirinya menantu dari Letjen TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo. Selepas kariernya di militer, SBY sempat menjadi menteri dan Presiden ke-6 RI.

Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, ungkapan yang cocok disematkan kepada AHY, putra sulung SBY. Ia mengikuti jejak sang ayah.

Sederet prestasi gemilang SBY juga diraih AHY. Ia menjadi lulusan terbaik Akmil 2000 yang tentunya meraih Bintang Adhi Makayasa dan Tri Sakti Wiratama.

AHY merupakan kelahiran Bandung, Jawa Barat pada 10 Agustus 1978. Ia mengawali karier di TNI dari kecabangan infanteri.

Sejumlah jabatan strategis pernah diembannya. Mulai dari Komandan Peleton di Batalyon Infanteri Lintas Udara 305/Tengkorak yang ditugaskan dalam Operasi Pemulihan Keamanan di Aceh. Kemudian, menjadi Komandan Kompi (Danki) di Yonif Linud 305/Tengkorak pada 2007. Ia pun meraih penghargaan sebagai komandan kompi terbaik.

Selain itu, AHY sempat dimintai kontribusinya oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono untuk bergabung dalam tim pendirian Universitas Pertahanan (Unhan). AHY melanjutkan pendidikan militernya di US Army Maneuver Captain Career Course di Fort Benning, Amerika Serikat pada tahun 2011 dan menjadi lulusan terbaik.

AHY juga meraih Medali dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, The Order of Saint Maurice dari Pimpinan Infanteri Nasional AS. Usai menempuh pendidikan, AHY diangkat menjadi Kepala Seksi Operasi (Kasiops) di Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrad sekembalinya ke Indonesia.

AHY juga sempat menjadi dosen pascasarjana Unhan. Kemudian, pada 2015, AHY kembali mengenyam pendidikan di Amerika dan berhasil meraih predikat Summa Cum Laude dari US Army Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas.

Kariernya terus moncer, AHY ditugaskan sebagai Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203 Arya Kamuning, salah satu pasukan elite pengaman Ibu Kota Negara pada awal 2016, .

Hingga akhirnya AHY memilih terjun ke politik dan keluar dari militer. Ia ikut dalam kontestasi Pilkada DKI pada 2017.

Meski kalah dalam konstetasi Pilkada DKI kalah, AHY kini dipercaya menjadi sebagai Ketua Umum Partai DPP Demokrat.

