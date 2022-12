JAKARTA – KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal memiliki segudang lelucon dan humor yang kerap membuat orang tertawa. Tak jarang, Gus Dur menggunakan humor untuk mencairkan suasana dan membuat lawan bicaranya rileks.

Dilansir dari buku ‘Kumpulan Humor Gus Dur', Presiden Ke-4 RI itu .menggunakan humornya untuk “menyentil” kelakuan para pejabat yang suka pamer.

“Pejabat Indonesia ini narsis dan riya (memperlihatkan ibadahnya kepada umum),” kata Gus Dur.

Gus Dur mengisahkan kelakuan seorang istri pejabat yang dijamu makan malam dalam sebuah kunjungan ke luar negeri. Saat acara makan malam akan dimulai, sang nyonya pejabat itu ditawari makanan pembuka oleh pramusaji.

“You like salad, madame?,” tanya seorang pramusaji, bertanya apakah si nyonya menyukai salad?

Rupa-rupanya si istri pejabat ini salah dengar, mengira pramusaji itu bertanya mengenai ibadahnya, dia menjawab: “Oh sure, I like Salat five time a day. Shubuh, dzuhur, asyar, maghrib and isya.”

