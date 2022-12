JAKARTA - Penumpang kereta rel listrik (KRL) di Jabodetabek diprediksi naik 49 persen atau 12,3 juta pada Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru).

Jelang hal tersebut, Kereta Api Indonesia (KAI) Commuter pun melalui berbagai upaya untuk memaksimalkan pelayanannya.

Direktur Utama KAI Commuter, Roppiq Lutzfi Azhar mengatakan, dari segi pelayanan dan pengamanan, pihaknya akan menugaskan sebanyak 2.974 orang Passanger Service (PS) yang Siap membantu pelayanan di stasiun.

"Sedangkan untuk pengamanan, 4000 orang petugas yang terdiri dari personil internal, security dan TNI/Polri juga siap memberikan pelayanan pengamanan kepada pengguna dalam bercommuter," ucapnya di Stasiun BNI City, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2022).

“Dalam masa Angkutan Nataru tahun ini, KAI Commuter siap dan akan memberikan pelayanan dan pengamanan maksimal kepada pelanggan kami," tambahnya.

Sedangkan untuk pembelian tiket dapat dilakukan dengan transaksi non tunai, transaksi pembayaran dengan uang elektronik seperti Kartu Multi Trip (KMT), kartu uang elektronik bank ataupun dengan tiket OR tambah Roppig.

Rappiq mengimbau kepada masyarakat yang hendak bepergian menggunakan commuterline utamakan keselamatan dan selalu ikuti arahan petugas.

"Pengguna yang membawa anak-anak, pastikan selalu dalam pengawasan dan penjagaan orang tua atau pendamping selama bercommuter baik di dalam kereta ataupun stasiun," katanya.

Roppiq menegaskan bahwa penumpang harus selalu merencanakan perjalanan dengan cermat, gunakan KRL Access untuk mendapatkan info kepadatan di stasiun, posisi kereta secara real time dan jadwal perjalanan commuterline dan tetap patuhi protokol kesehatan.

"Untuk bantuan informasi dan up date perjalanan dapat menghubungi layanan 24 jam Contact Center 021-121 atau mengakses akun media sosial resmi @commuterline," jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa selama Nataru ini, commuterline beroperasi normal dengan total perjalanan 1081 dengan jam operasional mulai pukul 04.00-24.00 WIB. Frekuensi ini bertambah 8 persen dari tahun 2021.

Tidak ada penambahan jam operasional di malam tahun baru.

Pemberangkatan commuterline terakhir masing-masing lintas diantaranya : Lintas Jakarta-Bogor pada pukul 23.45 WIB, sedangkan untuk Bogor-Jakarta pada pukul 22.45 WIB.

Lintas Cikarang-Angke (Via Manggarai pada pukul 22.15 WIB, Cikarang-Jakartakota (Via Pasar Senen) pukul 22.24 WIB. Sedangkan Kampung Bandan-Cikarang (Via Manggarai) pada pukul 23.22 WIB.

Lintas Tanah Abang-Parung Panjang pada pukul 23.40 WIB, sebaliknya untuk Rangkas Bitung-Tanah Abang pukul 21.59 WIB, dan Parung Panjang-Tanah Abang pukul 22.30 WIB. Untuk Lintas Tangerang Duri pada pukul 22.10 WIB dan sebaliknya Duri-Tangerang pukul 23.48 WIB.

Untuk memaksimalkan pelayanan perjalanan commuterline pada lintas Cikarang/Bekasi, KAI Commuter dan KAI Daerah Operasi 1 Jakarta bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian, pada Jumat, (16/12/2022) telah melakukan Switch Over (SO)-3 Stasiun Bekasi. Pelaksanaan SO ini mengaktifkan jalur rel, bangunan baru dan fasilitas pengguna KA di jalur 1, Il, dan jalur Ill. Dengan pengaktifan jalur baru ini diharapkan mampu menekan keterlambatan perjalanan kereta di lintas Cikarang/Bekasi.