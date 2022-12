JAKARTA- Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada 10 kadet mahasiswa S-1 Universitas Pertahanan (Unhan) RI di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa, 20 Desember 2022.

(Baca juga: Sat-81 Kopassus, Satuan Intelijen dengan Prabowo dan Luhut Binsar Menjadi Komandan Pertama)

Wejangan mantan Danjen Kopassus ini diberikan jelang keberangkatan para kadet ke Uni Emirat Arab (UEA) untuk mengikuti program kuliah di Rabdan Academy. Program ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) antara Unhan RI dan Rabdan Academy pada September 2022. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Prabowo.

“Laksanakan tugas belajar ini dengan baik, dan manfaatkan kesempatan ini sebagai sebagai sarana membekali diri, bukan hanya dengan ilmu, tapi juga pengalaman internasional, sehingga memiliki wawasan yang luas untuk menjadi calon-calon pemimpin di masa depan,” kata Prabowo dalam keterangannya, Rabu (21/12/2022).

Ketua Umum Partai Gerindra ini berharap agar para kadet dapat sekaligus menjadi duta bangsa yang memperkenalkan kekayaan budaya bangsa Indonesia.

Kesepuluh kadet yang mengikuti program ini berasal dari Fakultas Teknik Militer dan Fakultas MIPA Militer. Mereka merupakan kadet tingkat tiga (semester enam) dengan pangkat sersan mayor dua kadet.

Beragam ilmu akan didapatkan mereka selama berada di UEA. Seperti mempelajari berbagai ilmu di antaranya pertahanan (defense), keamanan (security), dan intelijen (intelligent issues).

Baca Juga: Kids Life's Adventure Park Suguhkan Edukasi Literasi Digital Lewat Keseruan Tanpa Batas

Selain modernisasi alutsista dan penguatan postur TNI, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk pertahanan memang menjadi fokus Prabowo sejak awal mengemban tugas sebagai menteri. Salah satunya melalui pendirian S-1 Unhan.

Tidak hanya itu, Prabowo juga intens menjalin diplomasi pertahanan dengan sejumlah negara mitra untuk meningkatan kapasitas SDM dengan membuka peluang pengiriman siswa dari Indonesia agar bisa mengikuti pendidikan di sejumlah universitas atau akademi terkemuka di dunia, di antaranya Royal Military Academy Sandhursr, Inggris dan Akmil Amerika Serikat (AS) atau The US Military Academy (USMA) West Point, Akademi Angkatan Laut AS atau The US Naval Academy (USNA) Annapolis, dan Akademi Angkatan Udara AS atau The US Air Force Academy (USAFA) Colorado.