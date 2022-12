JAKARTA - Letda Infanteri Rafi Pratama Insan dan Letda Infanteri Muhammad Fadlan Mairubi menjadi dua Taruna Indonesia yang lulus pertama dari Akademi Militer Royal Military Academy Sandhurst (RMAS) di Inggris.

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto menghadiri kelulusan mereka pada Minggu, 18 Desember 2022. Prestasi yang diraih dua Taruna Akademi Militer (Akmil) Magelang itu membanggakan nama Indonesia.

Prabowo sempat menanyakan ilmu yang diperoleh setelah setahun dikirim untuk menjalani pendidikan di Sandhurst. Keduanya menjawab, selama pendidikan di Sandhurst, materi yang dipelajari berfokus bagaimana beroperasi di perang urban daripada di daerah rural, dan juga gabungan-gabungan antara kecabangan, seperti dilansir kemhan.go.id.

Namun, ada satu SKS khusus yang berfokus mempelajari Perang Dunia II.

Menurut Prabowo, Rafi dan Fadlan menjalani pendidikan di RMAS Inggris ketika berpangkat Sersan Mayor Satu Taruna (Sermatutar) atau tingkat 4 di Akademi Militer Magelang. Sejak awal bertugas sebagai menteri, Prabowo telah menyatakan keinginan mengirim taruna Indonesia untuk pendidikan di Akmil bergengsi dunia.

Upaya ini menurut Prabowo menjadi salah satu prioritas dalam melakukan diplomasi pertahanan. Selain itu, Indonesia juga telah mengirim taruna pendidikan kedinasan Akmil untuk menjalani pendidikan dan pelatihan di tiga akmil bergengsi di Amerika Serikat (AS).

Ketiganya yaitu Akmil AS atau The US Military Academy (USMA) West Point, Akademi Angkatan Laut AS atau The US Naval Academy (USNA) Annapolis, dan Akademi Angkatan Udara AS atau The US Air Force Academy (USAFA) Colorado.

Seberapa Unggul RMAS?

Royal Military Academy Sandhurst (RMAS) terletak di Camberley, perbatasan antara kabupaten Berkshire dan Surrey. Gerbang utama akademi ini terletak di Jalan London, Camberley. Sedangkan gerbang kota perguruan tinggi untuk akses reguler terletak di Yorktown Road, Sandhurst.

Melansir army.mod.uk, RMAS dibentuk pada 1947 di lokasi gabungan bekas Royal Military College dan Akademi Militer Kerajaan di Woolwich. Menyusul berakhirnya Layanan Nasional di Inggris Raya dan penutupan Sekolah Kadet Perwira Mons di Aldershot pada 1972, RMAS menjadi satu-satunya lembaga pelatihan perwira awal pria di Angkatan Darat Inggris.

Lalu, pada 1992, Commissioning Course yang baru akhirnya menyatukan pelatihan kadet laki-laki, perempuan, dan luar negeri.

Pada 2012, Sandhurst menerima sumbangan sebesar £15 juta (Rp285 juta) dari pemerintah Uni Emirat Arab untuk Zayed Building. Satu tahun kemudian, Sandhurst menerima sumbangan lagi dari Pemerintah Bahrain untuk perbaikan Mons Hall untuk menghormati orang-orang yang tewas dalam Pertempuran Mons.

Kemudian, Mons Hall berganti nama menjadi King Hamad Hall untuk menghormati Raja Bahrain yang menimbulkan beberapa kontroversi di Britania Raya.

Pada 2015, Sandhurst menunjuk Lucy Giles sebagai komandan perguruan tinggi perempuan pertama dalam sejarahnya. Empat tahun kemudian, Sandhurst mendapat perhatian luas dari media di Inggris setelah kadet Olivia Perks bunuh diri setelah diduga berselingkuh dengan atasan di Sandhurst dan di tengah kekhawatiran ia pun diberhentikan.

Proses Seleksi di RMAS

Penilaian untuk masuk langsung reguler atau cadangan di akademi militer RMAS dilakukan pada waktu yang sama, dalam kelompok sama, dengan standar sama.

Hanya sekitar 10 persen dari semua kadet berasal dari luar negeri dan lebih dari 80 persennya adalah lulusan universitas, meskipun gelar tidak diperlukan untuk masuk.

Hasil seleksi akan diidentifikasi oleh Dewan Seleksi Perwira Angkatan Darat yang berlokasi di Westbury, Wiltshire.

Apa saja pelajaran di RMAS?

Terdapat tiga kursus komisioning yang dijalankan di akademi militer ini dan semuanya telah diakreditasi oleh berbagai institusi akademik dan profesional. Ketiga pelajaran tersebut adalah:

1. Kursus Komisioning Reguler berlangsung selama 44 minggu, bagi petugas yang Masuk Langsung ke dalam dinas Reguler, seperti dilansir armedforces.co.uk.

2. Kursus Komisioning Singkat diperuntukkan bagi perwira Cadangan Angkatan Darat dan perwira reguler maupun cadangan yang berkualifikasi profesional, seperti dokter, pengacara, dan pendeta. Kursus ini berlangsung selama 8 minggu.

3. Kursus Perwira Masuk Terlambat (LEOC) untuk prajurit senior yang ditugaskan dari pangkat.