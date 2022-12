JAKARTA - Jenderal Andika Perkasa adalah seorang tokoh militer terkenal Indonesia yang sempat menduduki jabatan-jabatan strategis di tubuh TNI. Pria kelahiran Bandung, 21 Desember 1964 itu juga dikenal memiliki banyak berprestasi di dunia militer. Berikut adalah prestasi-prestasi yang berhasil diraih Andika Perkasa.

1. Menjadi Panglima TNI

Jenderal Andika Perkasa menjadi calon tunggal Panglima TNI dan ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo. Namanya diusulkan ke DPR pada November 2021 untuk menggantikan panglima sebelumnya, Marsekal Hadi Tjahjanto.

Andika resmi dilantik sebagai Panglima TNI pada 17 November 2021 di Istana Negara, Jakarta. Dalam pelantikan yang dilakukan oleh Jokowi itu, Andika juga menerima tongkat komando dan tanda pangkat. Pengangkatannya itu teercantum dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 106/TNI Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI.

2. Memimpin TNI AD

Sebelum menjabat sebagai Panglima TNI, Andika mengukir prestasi sebagai KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat) periode 2018 sampai 2021. Selama menjadi KSAD, Andika melakukan beberapa gebrakan.

Melansir Sindonews, salah satu gebrakannya adalah membagikan ratusan kendaraan dinas baru bagi satuan di tubuh TNI AD, pada Mei 2021. Lebih rinci, kendaraan sebanyak 547 unit itu terdiri dari motor dan mobil yang merupakan pengadaan tahun anggaran 2020.

Kebijakan lain adalah ketika membantu operasi prajurit TNI Aprilia Manganang yang menderita hipospadia. Setelah operasi, Aprilia resmi berganti nama menjadi Aprilio Perkasa Manganang. Andika sendiri menekankan bahwa Lanang (panggilan baru Aprilio) bukan seorang transgender.

3. Memiliki Berbagai Brevet dan Tanda Kehormatan

Andika memiliki sejumlah brevet yang menunjukkan keahlian militernya dalam bidang tertentu. Tidak saja dari dalam negeri, Andika juga memperoleh brevet dari mancanegara, seperti dari militer Amerika Serikat dan Australia.

Brevet Kualifikasi Komando Kopassus, Brevet Cakra Kostrad, Parachutist Badge (Australia), dan Master Explosive Ordnance Disposal Badge (Amerika Serikat) adalah beberapa brevet yang Andika miliki. Selain itu, Andika juga mempunyai banyak tanda kehormatan selama berkarier di dunia militer. Tanda kehormatan itu ia terima dari pemerintah Indonesia dan negara lain.

Beberapa tanda kehormatan yang Andika terima adalah Bintang Yudha Dharma Utama, Bintang Dharma, Pingat Panglima Gagah Angkatan Tentera (P.G.A.T) dari Malaysia, dan Knight of the Order of Military Merit dari Yordania.

4. Komandan Paspampres

Prestasi militer lainnya yang juga pernah diraih Andika adalah dengan menjadi Komandan Paspampres. Melansir laman Sekretaris Kabinet RI, Andika yang kala itu masih berpangkat mayor jenderal menggantikan Mayjen Doni Monardo. Pelantikannya dilakukan pada 22 Oktober 2014 oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

Karier Andika di militer cukup gemilang. Sebelum menjabat Komandan Paspampres, ia dipromosikan sebagai Kasi Jianstra Hankam, Departemen Pertahanan pada tahun 2000. Setahun setelahnya, Andika dipromosikan sebagai Kasi Sun Sub Dit Jaklak Departemen Pertahanan. Andika juga diangkat sebagai Komandan Rindam Jaya pada tahun 2011.