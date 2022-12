SANDHURST - Letda Infanteri Rafi Pratama Insan dan Letda Infanteri Muhammad Fadlan Mairubi membanggakan Indonesia. Keduanya menjadi orang Indonesia pertama yang lulus dari Akademi Militer Royal Military Academy Sandhurst (RMAS) di Inggris, salah satu akademi militer tertua dan paling bergengsi di dunia.

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menghadiri pelantikan kelulusan kedua taruna dari Akademi Militer (Akmil) Magelang tersebut.

Prabowo yang turut menghadiri kelulusan dua taruna tersebut sempat bertanya apa saja yang mereka dapat pascasetahun menjalani pendidikan di Sandhurst.

"Apa yang kamu dapat?" tanya Prabowo.

"Pengalaman di sini, mereka lebih fokus (mengajarkan) bagaimana beroperasi di perang urban daripada di daerah rural dan juga leih fokus gabungan-gabungan antara kecabangan," jawab Rafi.

Anak dari Mayor Santosa dan Sri Agustin ini juga bercerita selama pendidikan di Sandhurst, ia menjalani pendidikan 1 satuan kredit semester (SKS) di Sandhurst dan materi yang dipelajari di antaranya berfokus tentang perang dunia kedua.

"Pendidikan 1 SKS hanya berfokus pada perang dunia kedua yang dilakukan Musolini," ucap Rafi.

Pada akhir momen pelantikan Taruna Indonesia tersebut, Prabowo pun berfoto bersama penuh bangga dengan Rafi dan Fadlan di depan Akademi Militer RMAS Inggris.

"Menghadiri pelantikan Taruna Indonesia pertama yang lulus dari Akademi Militer Royal Military Academy Sandhurst (RMAS) di Inggris, salah satu Akademi Militer tertua dan paling bergengsi di dunia," tulis Prabowo Subianto di akun Instagram-nya, Sabtu.

Prabowo menjelaskan, Rafi dan Fadlan menjalani pendidikan di RMAS Inggris ketika berpangkat Sersan Mayor Satu Taruna (Sermatutar) atau tingkat 4 di Akmil Magelang. Keduanya menjalani pendidikan di RMAS selama setahun.

Atas prestasi kedua Taruna Akmil tersebut, Prabowo menyampaikan selamat.

"Selamat kepada Letda Inf. Rafi Pratama Insan & Letda Inf. Muhammad Fadlan Mairubi, terus berkarya untuk Indonesia Raya..!!," tulis Prabowo lagi.

Sejak awal bertugas sebagai menteri, tepatnya pada November 2019, Prabowo telah menyatakan keinginan mengirim taruna Indonesia untuk pendidikan di akmil bergengsi dunia. Hal ini selalu menjadi salah satu prioritasnya dalam melakukan diplomasi pertahanan.

Selain itu, Indonesia telah mengirim taruna pendidikan kedinasan Akademi Militer (Akmil) untuk menjalani pendidikan dan pelatihan di tiga akmil bergengsi di Amerika Serikat (AS) sekaligus

Tiga akademi tersebut adalah Akmil AS atau The US Military Academy (USMA) West Point, Akademi Angkatan Laut AS atau The US Naval Academy (USNA) Annapolis, dan Akademi Angkatan Udara AS atau The US Air Force Academy (USAFA) Colorado.