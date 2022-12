JAKARTA – Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives) telah disahkan DPR dalam Rapat Paripurna, Kamis, 15 Desember 2022.

Berdasarkan draf UU tersebut, terdapat 31 jenis tindak pidana yang dapat diekstradisi dari Indonesia dan juga Singapura, dengan syarat ancaman pidana tersebut tidak kurang dari 24 bulan penjara atau ancaman yang lebih berat. Hal itu diatur dalam Pasal 2 ayat (1), sementara jenis tindak pidananya diatur pada Pasal 2 ayat (1) huruf a draf UU Ekstradisi RI-Singapura.

Pasal 2

Tindak Pidana Yang Dapat Diekstradisikan

(1) Ekstradisi wajib dikabulkan untuk suatu tindak pidana yang dapat diekstradisikan, yaitu tindak pidana yang termasuk dalam daftar tindak pidana berikut ini dan yang dapat dihukum berdasarkan hukum kedua Pihak dengan ancaman pidana penjara tidak kurang dari 24 bulan, atau ancaman pidana yang lebih berat:

(a)

1. pembunuhan dalam segala bentuk;

2. menghilangkan nyawa orang lain atau karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang;

3. tindak pidana aborsi;

4. dengan sengaja melukai atau menyebabkan luka berat;

5. penganiayaan;

6. perkosaan;

7. hubungan seksual tidak sah dengan seorang wanita;

8. tindak pidana kesusilaan;

9. pembelian, atau perdagangan wanita atau anak-anak;

10. menculik, melarikan orang atau merampas kemerdekaan orang, atau terlibat dalam perbudakan;

11. penculikan, penelantaran, pengeksploitasian atau penahanan yang tidak sah terhadap seorang anak;

12. penyuapan dan perbuatan korupsi lainnya;

13. pembakaran;

14. tindak pidana terkait pemalsuan mata uang;

15. tindak pidana terkait pemalsuan;

16. pencurian, penggelapan, penipuan yang berkaitan dengan penukaran uang, penipuan dengan pemalsuan pembukuan, perolehan harta kekayaan atau kredit melalui penipuan, penerimaan harta kekayaan curian atau tindak pidana lain terkait harta kekayaan melalui penipuan, termasuk penipuan terhadap bank;

17. perampokan;

18. pemerasan atau pemerasan dengan menggunakan ancaman atau dengan menyalahgunakan kekuasaan;

19. tindak pidana yang melanggar hukum kepailitan dan hukum perusahaan;

20. dengan sengaja merusak harta kekayaan;

21. perbuatan yang dilakukan dengan maksud membahayakan kendaraan, kapal laut atau pesawat terbang, termasuk orang yang berada di dalamnya;

22. tindak pidana yang melanggar undang-undang psikotropika, obat-obatan berbahaya atau narkotika;

23. perompakan;

24. pemberontakan melawan kewenangan nahkoda kapal atau kapten pilot pesawat terbang;

25. pembajakan dan perbuatan lain yang membahayakan keselamatan pesawat terbang dan perbuatan yang membahayakan keselamatan bandar udara internasional;

(b) perbantuan, atau penganjuran yang dilakukan sebelum atau sesudah perbuatan dilakukan, atau percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana yang termasuk dalam ayat (1)(a) Pasal ini. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa ekstradisi ini tidak menjadi masalah apakah hukum di Indonesia ataupun Singapura menempatkan tindak pidana dalam kategori tindak pidana yang sama, unsur-unsur yang mendasari tindak pidana kedua negara berbeda. Pasal 2 (2) Dalam menentukan apakah suatu tindak pidana merupakan tindak pidana yang dapat dihukum berdasarkan hukum kedua Pihak, tidak menjadi masalah apakah: (a) hukum negara Para Pihak menempatkan tindak pidana dalam kategori tindak pidana yang sama atau, mendefinisikan tindak pidana dengan terminologi yang sama; atau 26. tindak pidana pendanaan terorisme; 27. pembajakan kapal, penghancuran atau perusakan kapal, perbuatan lain yang membahayakan atau dapat membahayakan keselamatan navigasi dan tindak pidana yang berkaitan dengan ancaman untuk melakukan hal-hal tersebut; 28. tindak pidana yang melanggar hukum berkaitan dengan keuntungan yang didapat dari korupsi, perdagangan gelap obat-obatan, dan tindak pidana berat lainnya; 29. sumpah palsu atau keterangan palsu di bawah sumpah atau bersekongkol untuk menghalangi jalannya peradilan; 30. pencurian dalam rumah, memasuki rumah dengan melawan hukum atau tindak pidana sejenis; 31. tindak pidana lain yang dapat diekstradisikan menurut undang-undang ekstradisi kedua Pihak dan undang-undang yang mensahkan kewajiban-kewajiban berdasarkan konvensi internasional di mana keduanya adalah pihak; dan (b) berdasarkan hukum kedua Pihak, unsur-unsur yang mendasari tindak pidana berbeda, dipahami bahwa keseluruhan dari perbuatan atau pembiaran yang diungkapkan oleh Pihak Peminta merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan berdasarkan hukum Pihak Diminta. Lalu pada Pasal 2 ayat (3) menegaskan bahwa tindak pidana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) merupakan tindak pidana yang dapat dihukum berdasarkan hukum Indonesia dan Singapura, yang ekstradisinya dapat dikabulkan berdasarkan hukum kedua negara pada saat tindak pidana dilakukan dan saat permintaan ekstradisi disampaikan. Sementara Pasal 2 ayat (4) mengatur bahwa perjanjian ini bersifat retroaktif, atau berlaku pada perbuatan pidana yang terjadi 18 tahun sebelum perjanjian ini disahkan. Pasal 2 (3) Untuk maksud ayat (1) Pasal ini, tindak pidana yang dapat diekstradisikan adalah tindak pidana yang dapat dihukum berdasarkan hukum kedua Pihak jika perbuatan atau pembiaran yang merupakan tindak pidana adalah tindak pidana yang ekstradisinya dapat dikabulkan berdasarkan hukum kedua Pihak pada saat tindak pidana dilakukan dan pada saat permintaan ekstradisi diterima. (4) Ketentuan dalam Perjanjian ini berlaku pada semua tindak pidana yang dapat diekstradisikan yang dilakukan setelah berlakunya Perjanjian ini dan semua tindak pidana yang dapat diekstradisikan, yang dilakukan 18 tahun sebelum tanggal berlakunya Perjanjian ini.