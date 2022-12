JAKARTA-Saksi Hendra Kurniawan memberi perintah kepada Ari Cahya atau Acay untuk mengamankan CCTV di sekitar bekas rumah dinas Ferdy Sambo Komplek Polri Duren Tiga lantaran di Paminal Propam Polri sudah tak ada personel.

(Baca juga: Tidak Saling Pandang, Ini Momen Pertama Kali Geng Sambo Duduk Bersama di Pengadilan)

Awalnya, Hendra mengatakan kala di kantor pada tanggal 9 Juli 2022 pasca penembakan Brigadir J, sekota pukul 07.30 WIB, Ferdy Sambo menghubunginya agar pemeriksaan terhadap para saksi, maksudnya Bharada E atau Richard Eliezer, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf oleh penyelidik Polres Jakarta Selatan dilakukan di Biro Paminal saja.

Saat itu, Ferdy Sambo menyebutkan alasannya karena kejadian di bekas rumah dinas Sambo itu menyangkut 'aib mbakmu', maksudnya Putri, agar tak gaduh.

"Mungkin kalau di Polres nanti banyak orang tahu, kemudian (Sambo berkata) jangan lupa untuk cek dan amankan CCTV komplek," ujar Hendra di persidangan terdakwa Irfan Widyanto, Jumat (16/12/2022).

Setelah itu, dia menghubungi Ari Cahya mengingat pada tanggal 8 Juli sebelumnya,Ferdy Sambo memerintahkan untuk mengecek CCTV Komplek hingga akhirnya dia pun menunjuk Ari Cahya. Penunjukan Ari Cahya lantaran pasca kejadian di tanggal 8 itu, Ari Cahya juga berada di lokasi, yang mana dia turut membantu mengangkat jenazah Brigadir J.

Saat itu, Hendra telah menunjukan ke Sambo kalau Ari Cahya lah yang bakal mengecek CCTV Komplek. Disitu, Ferdy Sambo hanya manggut-manggut saja dan perintah Sambo saat itu hanya untuk mengecek CCTV saja dan belum ada perintah mendetil.

Baca Juga: Mau Reschedule Tiket Pesawat di Pegipegi? Ini Caranya!

"Baru saya keingatan lagi kepada Ari Cahya karena di tempat kita tidak ada anggota, karena kan di tempat kita ada 3 detasemen pak, ada Detasemen A untuk penyelidikan, Detasemen B tuk pengamanan, Detasemen C adalah IT, jadi kompetensinya di Detasemen C. Karena tidak ada personel itu lah makannya saya menelepon Ari Cahya," kata Hendra.

Hendra menambahkan, saat dia menghubungi Ari Cahya dua kali, teleponnya tak tersambung sehingga dia meminjam handphone Agus Nurpatria, hanya saja hak serupa terjadi. Tak lama saat dia memesan sarapan, Ari Cahya pun menghubungi dia.