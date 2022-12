JAKARTA - Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi buronan (Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives) akhirnya disahkan DPR dalam rapat paripurna, Kamis, 15 Desember 2022.

Ketua Bidang Hankam dan Siber DPP Partai Perindo, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, mengatakan, Perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dan Singapura merupakan langkah maju dalam penegakan hukum nasional sekaligus hukum internasional.

โ€œ Perjanjian ekstradisi kedua negara selaras dengan Perjanjian Ekstradisi ASEAN yang sudah berlaku sebelumnya,โ€ ujarnya Jumat (16/12/2022).

Pengamat Militer dan Intelijen ini menjelaskan, perjanjian ekstradisi tidak saja efektif untuk memburu koruptor tapi juga efektif untuk memburu pelaku kejahatan siber.

โ€œPraktek hukum untuk saling membantu antar negara memburu penjahat Transnational Organized Crimes merupakan implementasi perjanjian internasional,โ€ ujarnya.

Beberapa mekanisme kerjasama yang berlaku di bawah rezim Interpol juga memiliki prosedur ekstradisi antar negara. โ€œPerjanjian ekstradisi antar dua negara diyakini dapat membekuk buronan kelas kakap yang sangat licin,โ€ tutup wanita yang akrab disapa Nuning ini.