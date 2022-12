JAKARTA - Usai menyandang pangkat Letkol Tituler Angkatan Darat, Deddy Corbuzier tampak makan bersama dengan Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono. Momen ini diunggah Deddy di akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahan itu, Deddy pun mengucapkan terima kasih kepada mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut, untuk dukungan yang diberikannya. Deddy pun menyebut Hendro sebagai ayah.

"Just wanna say thank you for all of your love and attention Ayah @amhendropriyono. Such a surprise today," kata Deddy Corbuzier dikutip Kamis (15/12/2022).

"Mudah mudahan saya bisa menjalankan pesan Ayah," tambahnya.

Deddy pun mengatakan bahwa membela bangsa merupakan hak dan kewajiban warga negara. Di samping itu, dia menyebut bahwa podcast-nya di Youtube tetap akan berjalan sebagaimana biasanya.

"Love you all. And btw... my podcast etc will always be there," kata Deddy Corbuzier.

