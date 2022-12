JAKARTA -Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto meminta bakal calon anggota legislatif tidak ada konflik kepentingan saat nanti terpilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu 2024).

Hal tersebut disampaikan Hasto dalam kegiatan Pembekalan dan Penguatan Antikorupsi kepada 27.802 bacaleg DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dalam menghadapi Pemilu 2024 di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (14/12/2022).

Hasto awalnya memberikan contoh terkait seorang pejabat publik dengan background pengusaha yang tidak mengetahui terkait gratifikasi dalam menentukan kontraktor sebuah proyek.

"Ada satu wali kota sebelumnya dia pengusaha. Ia berpikir yang dilarang (korupsi) adalah menggunakan uang negara. Sebagai kepala daerah dia berkreasi, dia membuat kebijakan membuat rumah sakit untuk rakyat," ucap Hasto Kristiyanto.

Karena anggaran terbatas Wali Kota tersebut menggunakan metode out of the box yakni dengan tidak menggunakan APBD, dan yang mengerjakan proyek adalah pihak swasta.

"Karena dia tidak tahu soal gratifikasi. Pemenang kontrak, dia menjadi sub kontraktor. Sehingga ada konflik kepentingan (conflict of interest)," terang Hasto.

Hasto meminta semua Bacaleg dan jajaran PDIP untuk menghindari segala macam bentuk gratifikasi dan konflik kepentingan.

"Untuk itu kita akan mengupas tuntas tentang gratifikasi dan bagaimana itu bisa dihindari. Apa yang disampaikan Ibu Megawati Soekarnoputri, ribuan kali mengingatkan jangan pernah menyalahgunakan kekuasaan dengan melakukan korupsi," pungkas Hasto Kristiyanto. Dalam kesempatan tersebut Hasto menyebutkan PDIP dipilih oleh setidaknya 28 juta orang rakyat dalam Pemilu 2019. Sehingga pilihan masyarakat tersebut menghasilkan 128 anggota DPR dari PDIP, 418 anggota DPRD Provinsi, serta 3.232 anggota DPRD Kabupaten/Kota. Hasto juta menyebutkan ada total 1,3 juta pengurus/kader PDIP di seluruh Indonesia.Â