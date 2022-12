JAKARTA - Saksi ahli Poligraf, Aji Febriyanto AR Rosyid mengungkapkan hasil pemeriksaan Poligraf terhadap Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bharada E atau Richard Eliezer, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir J.

"Tadi saudara menggunakan metode skoring atau penilaian terhadap para terdakwa. Terhadap kelimanya menunjukkan skor berapa?" tanya Jaksa di persidangan, Rabu (14/12/2022).

"Tak bisa ditentukan, macam-macam (hasilnya)," jawab Aji.

Aji lantas mengatakan, skor hasil tes Poligraf menggunakan metode skoring, Ferdy Sambo memiliki nilai minus 8, Putri Candrawathi minus 25. Lalu, Kuat Ma'ruf dilakukan pemeriksaan dua kali dengan hasil pemeriksaan pertama skor plus 9 dan kedua minus 13.

"Lalu, Ricky juga dua kali pemeriksan, pertama plus 11 dan kedua plus 19. Sedangkan Richard plus 13," kata Aji.

Aji menerangkan, untuk hasil plus itu mengindikasikan seorang terperiksa tidak terindikasi berbohong. Ferdy Sambo misalnya, dia memiliki hasil minus yang terindikasi berbohong, begitu juga Putri Candrawathi yang terindikasi berbohong. "FS Minus terindikasi berbohong. PC minus terindikasi berbohong. Kuat jujur dan terindikasi berbohong. Ricky dua-duanya jujur dan Richard jujur," kata Aji.